ההרכב המדהים של ברצלונה - שמעולם לא היה

לאורך השנים ברצלונה ניסתה לצרף לא מעט כוכבים גדולים מהכדורגל העולמי. חלקם כבר היו על סף חתימה במועדון הקטלוני, אך מסיבות שונות המהלכים לא הושלמו בסופו של דבר, והם מעולם לא לבשו את החולצה של ברצלונה, החל בהחלטות מקצועיות ועד מחלוקות כלכליות. הנה הרשימה.

אוליבר קאן

שוער נבחרת גרמניה ובאיירן מינכן הצהיר בשנת 2001 לעיתון הגרמני בילד כי הוא פתוח לאפשרות לשחק בברצלונה, שחיפשה אז שוער ברמה הגבוהה ביותר לעונה הבאה. "עדיין אין מגעים רשמיים עם ברצלונה. אבל אם הייתי צריך לבחור מועדון ברמה בינלאומית, ברצלונה תהיה משהו גדול", אמר קאן באותה תקופה. בסופו של דבר הוא האריך את חוזהו בקבוצה הגרמנית.

אוליבר קאן (רויטרס)

טיאגו סילבה

הבלם הברזילאי היה החיזוק החלומי של ברצלונה להגנה בקיץ 2013, אך בסופו של דבר החליט להישאר פאריס סן ז'רמן. "היה קשה להגיד 'לא' לברצלונה פעמיים. זה מעולם לא היה סוד שהערצתי את ברצלונה מאז שהייתי ילד ושהייתי שמח לשחק שם. אבל החיים מלאים בהחלטות קשות שלפעמים מנוגדות לחלומות שלך. שמעתי אנשים שאמרו שאני חושב רק על כסף, אבל הם שוכחים שיש לנו משפחות לפרנס. למה הייתי צריך לקבל פחות כסף כדי לעבור לברצלונה? למה אנחנו, השחקנים, צריכים להיות אלה שמקריבים את עצמנו?", אמר לעיתון הבריטי 'גרדיאן'.

טיאגו סילבה (IMAGO)

דויד לואיז

הבלם הברזילאי הודה בראיון לעיתון 'אס' בספטמבר 2014 כי ברצלונה התעניינה בו. "זה נכון שהם פנו אליי כמה פעמים ונראה היה שהכול מתקדם טוב. אבל עם הזמן הבנתי שמי שבאמת האמין בי ורכש אותי הייתה פאריס סן ז'רמן".

דויד לואיז (IMAGO)

ראיין גיגס

שחקן הכנף השמאלי הוולשי היה יעד של יוהאן קרויף, שרצה להביא את אגדת מנצ'סטר יונייטד לברצלונה בתקופה שבה אימן את הקבוצה. העסקה לא יצאה לפועל לאחר שהמאמן ההולנדי פוטר מתפקידו במאי 1996.

ראיין גיגס (רויטרס)

אנדראה פירלו

הקשר האיטלקי חשף כי פפ גווארדיולה רצה להחתים אותו בשנת 2010, אך מילאן לא הסכימה לשחררו. "עם מילאן שיחקנו משחק ידידות מול ברצלונה בקאמפ נואו. אחרי המשחק גווארדיולה קרא לי למשרד שלו. הוא רצה לדעת אם ארצה לשחק בברצלונה. זו הייתה מחווה יפה שהוא הזמין אותי למשרד שלו, אבל מילאן לא רצתה שאעזוב", אמר פירלו בראיון שפורסם בעיתון 'לאקיפ' בשנת 2017.

אנדראה פירלו (רויטרס)

מסוט אוזיל

הקשר ההתקפי הגרמני היה קרוב להצטרף לברצלונה. בשנת 2017 דובר על אפשרות שיגיע בעסקה שכללה גם את ארדה טוראן. השחקן דרש שכר של 19 מיליון אירו ברוטו לעונה וכן מענק חתימה גבוה, אך הצדדים לא הגיעו להסכמה והוא נשאר בארסנל.

מסוט אוזיל (אינסטגרם)

אנחל די מריה

החתמתו של הקשר הארגנטינאי נכשלה בגלל פער של 10 מיליון אירו. לפי העיתון 'לאקיפ' בשנת 2017, ברצלונה הציעה עבור שחקן ריאל מדריד לשעבר 45 מיליון אירו ועוד 5 מיליון בבונוסים, אך פאריס סן ז'רמן לא הסכימה לרדת מהדרישה שלה ל-60 מיליון אירו.

אנחל די מריה (IMAGO)

אריאן רובן

שחקן הכנף ההולנדי סיפר בספטמבר 2009 לערוץ הטלוויזיה של חרונינגן, המועדון שבו החל את הקריירה שלו, כי ברצלונה ניסתה להחתים אותו באותו קיץ לפני שעבר לבאיירן מינכן. "הייתה התעניינות, אבל אני חושב שזה היה בלתי אפשרי", אמר בראיון שפורסם בעיתון 'דה טלחרף'. "אני חושש שריאל מדריד לעולם לא הייתה נותנת לי לעבור לברצלונה".

אריאן רובן (רויטרס)

דייויד בקהאם

שחקן הכנף האנגלי יכול היה ללבוש את חולצת ברצלונה בשנת 2003. באותה תקופה הקבוצה חוותה משבר תארים, וז'ואן לאפורטה, שהתמודד לנשיאות המועדון, הכריז כי הגיע להסכם עם מנצ'סטר יונייטד לצירופו של בקהאם אם ינצח בבחירות. ההצעה הפכה אפילו ל"רשמית", אך השחקן עצמו כלל לא ידע עליה. ימים ספורים לפני הבחירות בקאמפ נואו הופיעה הודעה קצרה באתר מנצ'סטר יונייטד שאישרה את ההסכם ותיארה את ההצעה של לאפורטה כ"מתקבלת על הדעת". למרות זאת העסקה לא יצאה לפועל משום שלא הושג הסכם עם השחקן. כפי שסיפר שנים לאחר מכן ל-Sky Sports, בקהאם שמע על ההסכם מחבר, קטע את חופשתו, חזר לאנגליה וניסה לפתור את המצב שלו על ידי "כפיית" מעבר לריאל מדריד.

דייויד בקהאם (רויטרס)

קארים בנזמה

החלוץ הצרפתי יכול היה להצטרף לברצלונה בשנת 2008. צ'יקי בגיריסטיין כבר הגיע להסכם עם ליון. ברצלונה פנתה לנשיא המועדון הצרפתי ז'אן מישל אולאס כדי לבקש אישור לנהל משא ומתן עם הכוכב וגם להסכים על סכום העברה של 30 מיליון אירו. ב-15 באפריל באותה שנה הגיע בגיריסטיין לאצטדיון ז'רלן כדי לצפות בחלוץ במשחק רבע גמר הגביע הצרפתי מול מץ. ליון ניצחה 0:1 משער של בנזמה. הכול נראה מוכן להשלמת העסקה, אך ברגע האחרון העסקה נפלה. דו"חות פנימיים של המועדון הקטלוני על אישיותו והרקע של השחקן המליצו שלא להחתימו.

קארים בנזמה (רויטרס)

גבריאל באטיסטוטה

החלוץ הארגנטינאי יכול היה להגיע לברצלונה בתחילת שנות ה-90, כאשר שיחק בבוקה ג'וניורס. עם זאת, המאמן באותה תקופה יוהאן קרויף ונשיא המועדון חוסה לואיס נונייס החליטו שלא להחתימו. למרות שהוצע ל"דרים טים", ספקות לגבי יכולתו והמגבלה על מספר הזרים מנעו את צירופו, והוא חתם בסופו של דבר בפיורנטינה.