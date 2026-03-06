יום שישי, 06.03.2026 שעה 19:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
105-124פלמייראס1
102-64סאו פאולו2
73-54קורינתיאנס3
72-43באהיה4
74-54פלומיננזה5
73-44אתלטיקו פארננסה6
73-34ברגנטינו7
68-84גרמיו8
56-83צ'פוננזה9
55-63מיראסול10
44-43פלמנגו11
48-64סאנטוס12
36-73בוטאפוגו13
37-43ויטוריה14
38-64רמו15
28-64אתלטיקו מיניירו16
26-34אינטרנסיונל17
29-44קרוזיירו18
16-34ואסקו דה גמה19

"עבדה 16 שעות ביום": טבחית תובעת את ניימאר

בטענה לפגיעות פיזיות בעקבות עבודה אינטנסיבית ובישול עבור יותר מ-150 איש ביום, הטבחית דורשת 43,000 אירו: "נשאה חתיכות בשר במשקל של 10 ק"ג"

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

טבחית שעבדה באחוזתו של ניימאר בריו דה ז'ניירו בין יולי בשנה שעברה לפברואר השנה הגישה תביעה נגד השחקן ונגד החברה שהעסיקה אותה, בטענה כי סבלה מפגיעות פיזיות בעקבות עבודה של 16 שעות ביום ובישול עבור יותר מ-150 אנשים מדי יום.

לפי הדיווחים בתקשורת הברזילאית, שעות העבודה של הטבחית היו אמורות להיות בין 07:00 בבוקר ל-17:00 אחר הצהריים, אך לעיתים קרובות היא נאלצה לעבוד מעבר לשעות שסוכמו, ולעיתים עד 23:00 בלילה או אפילו עד חצות. במסגרת עבודתה היא הכינה ארוחות בוקר וערב עבור שחקן סנטוס, ולעיתים קרובות גם עבור חבריו.

האישה טוענת גם כי סבלה מבעיות בגב ובירכיים בעקבות הצורך לשאת חתיכות בשר וכלי מטבח כבדים באחוזתו של הכוכב הברזילאי. בשל כך היא דורשת שניימאר ישלם את הוצאותיה הרפואיות וכן מזונות.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

“נשאה חתיכות בשר במשקל ממוצע של 10 ק”ג”

"מעבר לעומס העבודה המופרז, התובעת ביצעה מאז תחילת החוזה פעילויות שדרשו מאמץ פיזי אינטנסיבי, כולל נשיאת חתיכות בשר במשקל ממוצע של 10 קילוגרמים, בדיקות של מקררים, וכן העמסה ופריקה של קניות מהסופר, שכללו מספר רב של שקיות כבדות, תוך עמידה ממושכת לאורך כל יום העבודה", טענו עורכי דינה של הטבחית.

לפי הדיווחים, הטבחית השתכרה שכר בסיס של כ-654 אירו בחודש, אך בממוצע, בשל שעות נוספות, קיבלה כ-1,200 אירו. עורכי הדין טוענים כי היא נשכרה לעבוד רק בימי חול, אך בפועל ביצעה גם עבודות בסופי שבוע, בעיקר בימי ראשון.

האישה דורשת מניימאר ומהחברה שהעסיקה אותה לשלם את הוצאותיה הרפואיות, שעות נוספות שלא שולמו ופיצויים שונים, כולל פיצוי על נזק מוסרי. בסך הכל היא מבקשת לקבל כ-43 אלף אירו.

