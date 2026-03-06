יום שישי, 06.03.2026 שעה 19:39
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5328-4127נאפולי3
5119-3727רומא4
4820-4427קומו5
4728-4627יובנטוס6
4524-3727אטאלנטה7
3932-3627בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3539-3127אודינזה10
3427-2627לאציו11
3332-2027פארמה12
3036-2927קליארי13
3047-2727טורינו14
2739-3227גנואה15
2442-3027פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1544-2027פיזה19
1548-2027ורונה20

"האופטימיות גוברת": באסטוני מתקרב לברצלונה

אלופת ספרד שומרת על עניין מלא בבלם, שעובר תקופה קשה באיטליה לאחר העימות שלו עם קאלולו במשחק בין אינטר ליובנטוס, פקטור שמקרב אותו לקטלונים

|
אלסנדרו באסטוני (IMAGO)
אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

אלסנדרו באסטוני הוא הבלם שמתאים ביותר לברצלונה כדי לחזק את ההגנה לקראת העונה הבאה. הפרופיל של השחקן השמאלי מתאים מבחינת עוצמה, מהירות, טכניקה וניסיון בינלאומי. גם דקו וגם האנזי פליק סבורים שמדובר בשחקן שיוכל להשתלב באופן מיידי, וכעת עובדים על מהלך שבו מתחילים להיות אופטימיים במידה מסוימת, כך לפי ‘ספורט’ הקטלוני.

במועדון ברור שיש נכונות מצד השחקן להקשיב להצעה של ברצלונה, במיוחד לאחר האירועים האחרונים שהציבו את באסטוני במרכז תשומת הלב בכל רחבי איטליה והגבירו את המתח בכל מגרש שבו הוא משחק. באסטוני היה מעורב בתקרית לפני כמה שבועות במשחק בין אינטר ליובנטוס, כאשר גרם להרחקתו של קאלולו לאחר שהעמיד פנים באופן בולט לעבירה.

התמונות הציגו את השחקן באור בעייתי והוא ספג ביקורת קשה משחקנים אחרים ונאלץ לפרסם התנצלות פומבית. המתח באיטליה גבר עד כדי כך שבמשחקי החוץ האחרונים של אינטר, מול לצ'ה וקומו, באסטוני ספג שריקות בוז ועלבונות בכל פעם שנגע בכדור.

באסטוני חוגג את האדום לקאלולו (IMAGO)באסטוני חוגג את האדום לקאלולו (IMAGO)

מתח עצום סביבו באיטליה

הבלם הפך לדמות כה שנויה במחלוקת, עד שאפילו איגוד השחקנים באיטליה נאלץ להתייצב לצדו ולבקש הבנה על הטעות שביצע. חלק מכלי התקשורת אף קראו להוציא אותו מסגל נבחרת איטליה. המתח סביבו עצום, ובאסטוני אינו מרגיש בנוח באיטליה, וגם לא צפוי להרגיש כך בעתיד, דבר שעשוי להוביל לעזיבתו כבר בחודש יוני הקרוב.

ברצלונה האטה מעט את המהלך לצירופו של באסטוני. בתחילת השנה נפגש דקו עם גורמים בסביבתו של הבלם כדי לבדוק את נכונותו להצטרף לברצלונה ובעיקר לעזוב את אינטר. השיחה התנהלה היטב, והמועדון הקטלוני החל להניח את היסודות לאופן שבו יכולה להתקדם המשא ומתן עם אינטר, שמעריכה את באסטוני ביותר מ-80 מיליון אירו. ברצלונה תנסה להתקרב ולצמצם את הסכום, אך הצלחת המהלך תלויה גם בשיתוף הפעולה של השחקן עצמו, שצפוי לקבל בחודשים הקרובים הצעה לחידוש חוזה ושיפור תנאים.

אלסנדרו באסטוני (IMAGO)אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

בברצלונה ברורה לחלוטין מפת הדרכים לגבי מבנה ההצעה על באסטוני, והם מאמינים שניתן להגיע להבנות עם אינטר. ברור גם שהמצב המתוח שבו נמצא השחקן בכדורגל האיטלקי מסייע לכך. השאלה היא האם ניתן יהיה להגיע להסכם שיספק את כל הצדדים, אך במועדון מאמינים שיש עדיין דרך להתקדם. זה לא יהיה פשוט, אך המצב פתוח לחלוטין.

מסיבה זו ברצלונה בוחנת גם אפשרויות נוספות בשוק למקרה שהעסקה על באסטוני תהפוך לבלתי אפשרית. מיקי ואן דה ון מטוטנהאם הוא אחד הבלמים שמוצאים חן בעיני המועדון וייתכן שיוכל לעזוב בקיץ הקרוב. במקרה הזה, במועדון כבר יודעים שלשחקן יש נכונות מלאה להצטרף לברצלונה גם על פני הצעות אחרות שיקבל. הרעיון הוא להשקיע בשחקן צעיר שיוכל להתבסס במשך שנים רבות בקבוצה הראשונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
