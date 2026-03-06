פעם נוספת: קטש העביר אימון לזרים של הליגה

עבר כבר כמעט שבוע מפתיחת המלחמה של ישראל וארצות הברית נגד איראן, כשמצב הספורט בארץ הוקפא ורק אתמול (חמישי) הקבוצות חזרו לאימונים בהתאם להקלות בהנחיות של פיקוד העורף. בכדורסל, השחקנים הזרים של רב קבוצות הליגה, 24 במספר, שוהים כעת בבלגרד שבסרביה.

לפני יומיים פורסם שעודד קטש, מאמן מכבי תל אביב, העביר לשחקניה הזרים מכל הקבוצות של ליגת ווינר סל ששוהים בבלגרד, אימון על מנת לעזור להם להמשיך בשגרה. אחרי שהעביר את האימון הראשון, מאמן הצהובים התייצב גם היום על המגרש בבלגרד, יחד עם הצוות המקצועי קלאודיו קולדובלה, עמית לוי ויוסי שי.

במנהלת נרשם: “המעורבות של בכירי המאמנים בכדורסל הישראלי מדגישה את חשיבות המשימה ואת ההתגייסות של קהילת הכדורסל למען השחקנים בתקופה זו. תודה לצוות על המחויבות ועל האנרגיות המצוינות על המגרש”.

עודד קטש באימון לשחקנים הזרים בבלגרד (קרדיט: מנהלת הליגה בכדורסל)

קלאודיו קולדבלה באימון לשחקנים הזרים בבלגרד (קרדיט: מנהלת הליגה בכדורסל)

השחקנים הזרים באימון בבלגרד (קרדיט: מנהלת הליגה בכדורסל)

הדרבי שנדחה

כזכור, הדרבי התל אביבי ההיסטורי במסגרת היורוליג בישראל היה אמור להתקיים אתמול, אך כמובן שאחרי פתיחת המלחמה הוא נאלץ להידחות והיום פורסם שהמשחק בין מכבי להפועל תל אביב בתחרות היוקרתית נדחה רשמית ל-12.4 בשעה 21:15.