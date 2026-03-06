פלקאו: מתפללים שהכל ייגמר כדי שנוכל לחזור

בצל המלחמה בין ישראל לאיראן והמצב הביטחוני באזור, שחקנים זרים רבים שעזבו את ישראל בימים האחרונים שומרים על קשר עם אוהדי קבוצותיהם דרך הרשתות החברתיות. אחד מהם הוא שחקן הפועל תל אביב לוקאס פלקאו, שפרסם סטורי ובו מסר מרגש לאחר שעזב את ישראל וחזר לברזיל.

פלקאו התייחס בדבריו הן למצב הביטחוני והן לתמיכה שקיבלו השחקנים הזרים מהמועדון בתקופה האחרונה. בדבריו הודה להפועל תל אביב על הדאגה לשחקנים והביע תקווה לחזור בקרוב לישראל ולהמשיך את העונה.

המסר של פלקאו לאוהדי הפועל תל אביב

"בוקר טוב לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לאלוהים שתמיד שומר עלינו ומגן עלינו מכל רע. אני גם רוצה להביע תודה ענקית להפועל תל אביב על התמיכה האדירה שהם נתנו לכל השחקנים הזרים, על כל הדאגה והאהבה שהם הראו לנו. זה משהו שיישאר חרוט בלב שלי ובחיים של המשפחה שלי לנצח, וגרם לנו לאהוב את המועדון אפילו יותר ממה שכבר אהבנו”.

הסטורי של פלקאו (צילום מסך)

“עכשיו אנחנו בברזיל. זו הייתה נסיעה ארוכה, אבל אנחנו בריאים, מרגישים טוב ובטוחים. אנחנו מחכים ומתפללים שהכל ייגמר כדי שנוכל לחזור למדינה הנהדרת הזאת ולמועדון שלנו. אני כבר מחכה שנחזור לשחק יחד ולחגוג את ההישגים הגדולים שעוד נשארו לנו עד סוף העונה. תשמרו על עצמכם, ובקרוב הכל ייגמר. אוהב את כולכם".