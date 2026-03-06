יום שישי, 06.03.2026 שעה 18:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

פלקאו: מתפללים שהכל ייגמר כדי שנוכל לחזור

שחקן הפועל ת"א שנמצא בברזיל: "תודה ענקית למועדון על התמיכה והדאגה, זה יהיה חרוט בליבי לנצח וגרם לי לאהוב את הקבוצה יותר. ישראל מדינה נהדרת"

|
לוקאס פלקאו (שחר גרוס)
לוקאס פלקאו (שחר גרוס)

בצל המלחמה בין ישראל לאיראן והמצב הביטחוני באזור, שחקנים זרים רבים שעזבו את ישראל בימים האחרונים שומרים על קשר עם אוהדי קבוצותיהם דרך הרשתות החברתיות. אחד מהם הוא שחקן הפועל תל אביב לוקאס פלקאו, שפרסם סטורי ובו מסר מרגש לאחר שעזב את ישראל וחזר לברזיל.

פלקאו התייחס בדבריו הן למצב הביטחוני והן לתמיכה שקיבלו השחקנים הזרים מהמועדון בתקופה האחרונה. בדבריו הודה להפועל תל אביב על הדאגה לשחקנים והביע תקווה לחזור בקרוב לישראל ולהמשיך את העונה.

המסר של פלקאו לאוהדי הפועל תל אביב

"בוקר טוב לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לאלוהים שתמיד שומר עלינו ומגן עלינו מכל רע. אני גם רוצה להביע תודה ענקית להפועל תל אביב על התמיכה האדירה שהם נתנו לכל השחקנים הזרים, על כל הדאגה והאהבה שהם הראו לנו. זה משהו שיישאר חרוט בלב שלי ובחיים של המשפחה שלי לנצח, וגרם לנו לאהוב את המועדון אפילו יותר ממה שכבר אהבנו”.

הסטורי של פלקאו (צילום מסך)הסטורי של פלקאו (צילום מסך)

“עכשיו אנחנו בברזיל. זו הייתה נסיעה ארוכה, אבל אנחנו בריאים, מרגישים טוב ובטוחים. אנחנו מחכים ומתפללים שהכל ייגמר כדי שנוכל לחזור למדינה הנהדרת הזאת ולמועדון שלנו. אני כבר מחכה שנחזור לשחק יחד ולחגוג את ההישגים הגדולים שעוד נשארו לנו עד סוף העונה. תשמרו על עצמכם, ובקרוב הכל ייגמר. אוהב את כולכם".

