באיומים? "נבחרת איראן אולצה לשיר את ההמנון"

נבחרת הנשים של איראן בכדורגל אולצה להצדיע ולשיר את ההמנון הלאומי לפני משחקה מול אוסטרליה בגביע אסיה לנשים, כך לפי מקורות בסביבת הנבחרת שצוטטו ברשת ‘CNN’. זאת ימים ספורים לאחר שבמשחק הפתיחה שלהן בטורניר מול דרום קוריאה בחרו השחקניות לעמוד בשקט בזמן נגינת ההמנון.

לפני ההפסד 3:0 לדרום קוריאה, השחקניות והמאמנת מרזייה ג'פארי סירבו להתייחס למלחמה שהתפתחה במזרח התיכון או למותו של המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי. במהלך ההמנון השחקניות עמדו בדממה ובהו קדימה, מחווה שרבים פירשו כמעשה מחאה נגד המשטר, אף שהנבחרת עצמה לא הסבירה בפומבי את מטרת המעשה.

לפי הדיווח, המחווה לא התקבלה היטב בקרב גורמי השלטון באיראן. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה מגיש בטלוויזיה הממלכתית, מוחמד רזה שאהבאזי, מכנה את השחקניות "בוגדות" ואף אומר כי "צריך לטפל בהן בצורה חמורה יותר".

שחקניות איראן (IMAGO)

איומים על המשפחות ופיקוח של גורמי ביטחון

מקורות ששוחחו עם ‘CNN’ טוענים כי השחקניות נמצאות תחת אבטחה כבדה ומפוקחות באופן קבוע על ידי גורמי ביטחון איראניים, בהם אדם שלפי החשד קשור למשמרות המהפכה. לדבריהם, לפני המשחק מול אוסטרליה הופעל לחץ על השחקניות והן נאלצו להביע תמיכה באמצעות הצדעה ושירת ההמנון, לאחר שקיבלו איומים כלפי משפחותיהן.

לפני המשחק מול אוסטרליה, חלוצת הנבחרת שרה דידאר התקשתה לעצור את הדמעות כשדיברה עם כלי התקשורת על משפחות השחקניות. "ברור שכולנו מודאגות ועצובות בגלל מה שקרה באיראן ולמשפחות שלנו שם", אמרה. "אני באמת מקווה שיהיו חדשות טובות למדינה שלנו, ואני מקווה שהמדינה שלי תישאר חזקה וחיה".

גם המאמנת ג'פארי התייחסה למצב הקשה ואמרה: "יש לנו דאגה גדולה לבריאות של המשפחות שלנו ושל האנשים היקרים לנו וכל שאר העם האיראני שנמצא במדינה, שאנחנו מנותקות ממנו לחלוטין בגלל ההחשכות. אבל כאן אנחנו באות לשחק כדורגל בצורה מקצועית ונעשה את המיטב כדי להתרכז במשחק".

הקפטנית והמאמנת האיראנית (IMAGO)

הפרשה עוררה קריאות רבות ברשתות החברתיות להגן על השחקניות. פעילת זכויות האדם האיראנית-אוסטרלית טינה קורדרוסטמי אמרה ל-’CNN’ כי הסירוב לשיר את ההמנון במשחק הראשון דרש אומץ יוצא דופן. "עבור ספורטאים רבים בעולם, סירוב לשיר את ההמנון עשוי להיתפס כמחווה פוליטית, אבל עבור ספורטאים איראנים זה יכול להביא לתוצאות חמורות מאוד".

לדבריה, בתוך איראן לספורטאיות אין אפשרות לבקר את המשטר באופן חופשי. "הטלפונים שלהן מנוטרים, הדיבור הציבורי שלהן מוגבל ואפילו תקשורת פרטית יכולה להיבדק. השתיקה באותו רגע הייתה אחת הדרכים היחידות שלהן להעביר מסר לעולם".

שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג התייחסה לנושא ואמרה כי ארצה עומדת לצד העם האיראני. "אנחנו עומדים לצד האנשים האמיצים של איראן במאבק שלהם נגד דיכוי. קראנו למשטר האיראני להגן על אזרחיו ולאפשר חופש ביטוי והתכנסות בדרכי שלום ללא פחד מנקמה", אמרה. לדבריה, היא מקווה שהשתתפות הנבחרת בטורניר תעניק השראה לדורות צעירים באיראן לקדם זכויות נשים והשתתפות בספורט.