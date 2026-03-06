אביבי זוהר הודיע על פרישה מכדורגל

שחקן העבר אביבי זוהר, אחיו של איציק זוהר, הודיע בפוסט שפרסם כי הוא מסיים את דרכו בכדורגל התחרותי לאחר יותר מ-35 שנים כשחקן, מאמן ומנטליסט. זוהר שיחק בעבר בין השאר במכבי יפו ובהפועל חיפה, ובהמשך גם אימן תקופה קצרה, כולל במכבי יפו בה גדל. כעת הודיע כי הוא סוגר פרק ארוך בעולם הכדורגל ופונה לדרך חדשה בחייו.

בפוסט שפרסם כתב: "לאחר למעלה מ-35 שנים של קריירה על המגרש כשחקן וכמאמן ומנטליסט אני מסיים את חלקי בכדורגל התחרותי והמקצועי". לדבריו, בשנים האחרונות עבר תהליך רוחני עמוק שהוביל אותו להתקרבות משמעותית לאמונה.

זוהר סיפר כי הקדיש זמן רב ללימוד תורה ולהתפתחות אישית: "כפי שידוע ללא מעט ממקורביי זיכה אותי ה' יתברך בשנים האחרונות להתקרב אליו בדרך האמת וליהנות מהאור האינסופי שלו". עוד הוסיף כי לאחר "מאות ואלפי שעות לימוד במסגרת הפרטית שלי ועם המון עבודה קשה והקרבה", זכה לדבריו להכיר את פרד״ס התורה - "פשט, רמז, דרש וסוד".

זוהר הדגיש כי אינו מציג את עצמו כרב, אלא כמי שעבר תהליך אישי: "איני רב ואיני מתיימר להשתמע ככזה. אני אשתדל להעביר את הדרך שלי לשם". לדבריו, האמונה הפכה לחלק מרכזי מחייו: "דרך ה' שלי היא דרך חיים עבורי. דרך ה' שלי היא המציאות האמיתית ואינסופית עבורי".

עוד כתב כי הוא רואה את השינוי שעבר כמתנה גדולה: "וכאחד שעבר וחווה כמעט הכל מהכל שיש לעולם הזה להציע אוכל להעיד בפה מלא: מתנה גדולה מזו לא יכולתי לקבל".

בהמשך התייחס גם להבדלים בין חייו בעבר להווה: "בעברי זכיתי להבקיע שערים בשבתות ומחופי ים ומסיבות ומסעדות והכל מהכל והיה כיף". עם זאת הוסיף כי החוויה הרוחנית שונה לחלוטין: "בשנים האחרונות שזכיתי להיכנס לתוך תודעת שבת וליהנות מאורה הגדול והעצום אז אני יכול לומר - היה כיף אז אבל זה לא משתווה להיום, זה שונה וזה אחר".

את הפוסט סיים במסר לציבור: "נשתמע בקרוב ושנזכה לשבת שקטה ושלווה וה' ישמור את חיילינו וכל עם ישראל ובשורות טובות אמן". לצד הדברים חתם: "א.ז - מהדשא אל הפרד״ס".