יום שישי, 06.03.2026 שעה 18:10
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
6119-6524אל נאסר1
5915-4624אל אהלי2
5823-6224אל הילאל3
5422-5524אל קאדיסיה4
4228-3924אל איתיחאד5
4129-4224אל טאאוון6
3842-3524אל אטיפאק7
3233-2924ניאום8
2843-3224אל פאתח9
2844-2624אל חאזם10
2738-4224אל חאליג'11
2741-2824אל פייחה12
2538-3024אל שבאב13
2542-3224אל חולוד14
1941-2125דאמאק15
1648-2225אל ריאד16
1350-2224אל אחדוד17
854-2224אל נג'מה18

"הפציעה חמורה משחשבנו": רונאלדו טס למדריד

הפנומן עזב את ערב הסעודית כדי לטפל בפציעה, עליה מאמן אל נאסר אמר: "חמור יותר ממה שציפינו". בספק למשחקים של פורטוגל מול מקסיקו וארצות הברית

|
רונאלדו (רויטרס)
רונאלדו (רויטרס)

כריסטיאנו רונאלדו חזר למדריד כדי לעבור טיפול בפציעה בשריר הירך האחורי, אצל הפיזיותרפיסט האישי שמלווה אותו עוד מתקופתו בריאל מדריד. כוכב אל נאסר נפצע במהלך הניצחון 1:3 על אל פייחה בליגה הסעודית, כאשר נאלץ לרדת מהמגרש כשהוא צולע.

מאמן אל נאסר ז'ורז'ה ז'סוס אישר את הדברים במסיבת עיתונאים לקראת משחק הליגה נגד נאום ספורט קלאב, והבהיר כי מצבו של הפורטוגלי מורכב יותר מההערכה הראשונית. "במשחק האחרון כריסטיאנו יצא עם פציעה בשריר. אחרי הבדיקות שהוא עבר התברר שמדובר בפציעה חמורה יותר ממה שציפינו".

המאמן הוסיף כי הכוכב בן ה-41 יזדקק למנוחה וטיפול מיוחד מחוץ לסעודיה. "הוא יצטרך מנוחה והחלמה. כריסטיאנו ייסע לספרד כדי לעבור טיפול, כמו גם שחקנים נוספים שנפצעו. הוא יקבל טיפול אצל הפיזיותרפיסט האישי שלו. אנחנו מקווים שהוא יחזור בקרוב ויעזור לקבוצה".

כריסטיאנו רונאלדו בועט (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו בועט (רויטרס)

ספק גדול לגבי משחקי הנבחרת של פורטוגל

הפציעה של רונאלדו מעוררת כעת סימני שאלה לגבי השתתפותו במשחקי הידידות של נבחרת פורטוגל בהמשך החודש. הנבחרת של רוברטו מרטינס אמורה לפגוש את מקסיקו ב-28 במרץ באצטדיון אצטקה המחודש, ולאחר מכן את ארצות הברית ב-31 במרץ באטלנטה, במסגרת ההכנות למונדיאל.

הכוכב הפורטוגלי נמצא בעונה טובה בליגה הסעודית ומדורג במקום השלישי בטבלת מלך השערים עם 21 שערים, בעוד איבן טוני מוביל את הרשימה עם 23 שערים ב-23 משחקים עבור אל אהלי. במקביל, אל נאסר מובילה את הטבלה בשתי נקודות על פני אותה יריבה.

מצבו של רונאלדו יהיה גורם משמעותי בימים הקרובים גם מבחינת נבחרת פורטוגל, שמתכוננת למונדיאל 2026. הפורטוגלי מגיע לשלב הזה עם 966 שערים רשמיים בקריירה עבור מועדונים ונבחרת, כאשר יעד 1,000 השערים מתקרב בהדרגה, אך כעת הכול תלוי בקצב ההחלמה מהפציעה.

