יום שישי, 06.03.2026 שעה 15:38
שונות  >> ONE ביזנס

רולקס וכדור מיוחד: המתנות של מסי לטראמפ

הפרעוש ואינטר מיאמי הגיעו לוושינגטון כדי לקבל הוקרה מנשיא ארצות הברית, אך גם העניקו לו מתנות בשווי עתק, כולל חולצה ושעון יוקרתי. ומה השווי?

|
טראמפ מקבל מתנה מסי (רויטרס)
טראמפ מקבל מתנה מסי (רויטרס)

המפגש הרשמי בין ליאו מסי לדונלד טראמפ בוושינגטון סיפק תמונות בלתי נשכחות, שבהן כדורגל והפוליטיקה האמריקאית השתלבו. מעבר לנאומים הרשמיים לאחר הזכייה באליפות ה-MLS, תשומת הלב הופנתה למתנות שהביאה משלחת אינטר מיאמי לחדר הסגלגל, פריטים שמשקפים את הזהות הוויזואלית של הקבוצה ואת מעמד השחקנים שלה במדינה.

הרגע המרכזי הגיע כאשר ליאו מסי העניק לנשיא באופן אישי כדור כדורגל ורוד במהדורה מוגבלת, הצבע המזוהה עם הקבוצה שהפך למוכר ברחבי העולם. הכדור, שלפי כמה דיווחים בינלאומיים כולל הטבעות המפרטות את ההישגים האחרונים של הקבוצה, מייצג את השינוי שעבר הכדורגל במיאמי. לאחר מכן העניק חורחה מאס לנשיא חולצה עם המספר 47, בהתאם למקומו של דונלד טראמפ ברצף נשיאי ארצות הברית.

עם זאת, המתנה שעוררה את הסקרנות הטכנית הגדולה ביותר הייתה השעון שהעניק חאבייר מסצ’ראנו. מדובר בדגם של Tudor (מותג האחות של רולקס והספונסר הרשמי של אינטר מיאמי), ליתר דיוק “Black Bay Chrono Pink”. הכרונוגרף הזה, שבולט בזכות לוח המחוונים בצבע הוורוד המזוהה עם המועדון ובזכות צמיד הפלדה בעל חמש החוליות, הושק במקור כמהדורה אקסקלוסיבית וקשה להשגה במיוחד, מה שמעלה את ערכו ואת הסמליות שלו באירוע מוסדי מסוג זה.

הרולקס לטראמפ (אינסטגרם)הרולקס לטראמפ (אינסטגרם)
הכדור המיוחד לטראמפ (IMAGO)הכדור המיוחד לטראמפ (IMAGO)

ערכו של השעון הוורוד האקסקלוסיבי של המשלחת

למרות שמחירו יכול לזנק בשוק היד השנייה ובקרב אספנים בשל נדירותו, המחיר הרשמי של Tudor Black Bay Chrono “Pink” עומד על כ-5,600 אירו (כ-6,000 דולר). השעון הזה, שנולד משיתוף פעולה עם דייויד בקהאם, הפך לסמל של יוקרה עבור חברי הארגון הבולטים ביותר.

טראמפ וסגל מיאמי (רויטרס)טראמפ וסגל מיאמי (רויטרס)
טראמפ עם המתנות שקיבל ממיאמי ומסי (IMAGO)טראמפ עם המתנות שקיבל ממיאמי ומסי (IMAGO)
טארמפ עם החולצה. מסי מחזיק את הכדור ומסצטארמפ עם החולצה. מסי מחזיק את הכדור ומסצ'ראנו את הרולקס (IMAGO)

לסיכום, אסטרטגיית הענקת המתנות של אינטר מיאמי בבית הלבן שימשה לחיזוק המותג של המועדון מול הרשות המבצעת. מסי, שהיה יכול להגיע הפעם לאחר שנעדר בתקופת הממשל הקודם, מוסיף פרק היסטורי נוסף לתקופתו באמריקה, שם מתנות חומריות כמו הכדור הוורוד ושעון היוקרה מדגישות שההשפעה שלו בארצות הברית חורגת הרבה מעבר למגרש, ומגיעה גם לתחום היוקרה והיוקרה הבינלאומית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */