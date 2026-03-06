יום שישי, 06.03.2026 שעה 16:15
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל נשים

קורצקי: מאמינים שנוכל לחזור עם תוצאה טובה

מאמן נבחרת הנשים לקראת המפגש השני מול בלגיה מחר ב-18:00: "במחצית השנייה נראינו הרבה יותר טוב". אלקיסי: "יש לנו מטרה ונעשה הכל להשיג אותה"

מנחם קורצקי (שחר גרוס)
אחרי שנחלו תבוסה 3:0 לבלגיה במשחק הראשון במסגרת מוקדמות אליפות העולם לנשים שתיערך ב-2027, נבחרת ישראל תפגוש מחר (שבת, 18:00), את הבלגיות למשחק נוסף במסגרת המחזור השני בית 4 בדרג ב’ של הקמפיין. 

מאמן הנבחרת, מנחם קורצקי התייחס למפגש הקודם: “היה משחק לא פשוט, לא קל, פתחנו את המשחק פחות טוב. הייתה התרגשות, זה מובן. נקלענו לפיגור שטיפה ערער אותנו, חזרנו למחצית השנייה הרבה יותר טובות, נראינו הרבה יותר טוב וזה נותן יותר תקוות לגבי ההמשך. הסתכלנו על המשחק, ניתחנו אותו, עבדנו עם הבנות גם בווידאו וגם במגרש על דברים שאנחנו רוצים לשפר ואנחנו מאמינים מאוד שנוכל לחזור עם תוצאה טובה במשחק השני”.

על ההבדל בין כדורגל הגברים לנשים: “מבחינתי אני לא עושה את ההפרדה, אני מסתכל על זה ככדורגל, אנחנו עובדים, מקצוענים, הבנות מאוד רוצות ללמוד ולהשתפר, אני פה בכדי לעזור להן. יש לנו מטרה, להתקדם קדימה עם הנבחרת. מצד שני, הציפיות של הנבחרת מאוד מובנות להעפיל לפלייאוף ולהישאר בדרג ב’ ואני מאמין מאוד שנצליח לעשות את המטרות האלו”.

על המצב בארץ והיכולת להתנתק: “אנחנו כל הזמן בקשר עם הארץ, המשפחות והחברים, הלב שלנו נמצא בארץ, אבל אנחנו יודעים לעשות את ההפרדה, אנחנו מקבלים פה תנאים פנטסטיים גם מבחינת המגרשים וגם אבטחה. אנחנו יודעים לעשות את ההפרדה ובאים מרוכזים ונכונים בשביל להשיג תוצאה טובה”.

“יש לנו חדר הלבשה בריא, יש מטרה ונעשה הכל להשיג אותה”

גם שחקנית ההגנה של הנבחרת, עיטאף אלקיסי, דיברה לקראת המשחק השני מול בלגיה: “ישבנו באסיפות הווידאו, ניתחנו את המשחק הראשון לעומק עם מנחם קורצקי, אנחנו חייבות להגיע למשחק בשבת יותר אגרסיביות, לסגור כדורי עומק, כל אחת יודעת מה מנחם מצפה ממנה, מה התפקיד שלה, ונעשה את המיטב לעשות תוצאה טובה”.

על החיבור בחדר ההלבשה: “השחקניות פה מכירות שנים, הן גם חברות מחוץ לכדורגל. יש לנו חדר הלבשה בריא, כולן מפרגנות, גם מי שבהרכב, מי שבספסל או מי שביציע, כולן מפרגנות. יש לנו מטרה ונעשה הכל כדי להשיג אותה”.

