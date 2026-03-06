גדראני: אנשים בישראל לא בפאניקה, רגילים לזה

המעבר של הבלם בן ה-28 לוקה גדראני לבית"ר ירושלים התברר כהצלחה. גדראני הפך לשחקן קבוע בהרכב הקבוצה, משחק 90 דקות, מקבל ציונים גבוהים והפך לשחקן מפתח. בית"ר נאבקת על האליפות. לאחר 24 מחזורים יש לקבוצה 51 נקודות והיא נמצאת במקום השני, אולם בעקבות המלחמה עם איראן ליגת העל נעצרה זמנית.

"כל הפעילויות הושעו עד 12 במרץ. למדינה הזאת יש הרבה ניסיון עם מצבים דומים ואפשר לומר שהם מתמודדים עם הכול היטב. לומר שאנשים בפאניקה זו לא התחושה, כי כמו שאמרתי, הם כבר רגילים לזה", אמר גדראני בראיון במולדתו.

"כאשר אני כאן, כל בני המשפחה שלי לחוצים ואני מנסה להרגיע את כולם. אני לא נמצא באזור חם. המועדון גם עזר לנו והעביר אותנו לגבול המצרי, שם יש שקט, ואנחנו מתאמנים כאן באופן אישי".

לוקה גדראני (אורן בן חקון)

יצא שכאשר הגעת לבית"ר הקבוצה הייתה ברצף ניצחונות.

"כן, אחרי שעברתי לבית"ר קרה שהתחלנו לנצח ואני שמח שתרמתי לכך. מעבר לקבוצה, אני עובד כל יום כדי להועיל לקבוצה שלי ולמדינה שלי באותה צורה".

היית שחקן מפתח בקייראט, אבל לאחרונה לא קיבלת כלל הזדמנות לשחק. מה יכולה להיות הסיבה לכך?

"הסיבה שלא שיחקתי בקייראט הייתה פציעות. תודה לאל, אחרי המצב הקשה הזה חזרתי, ולאחר שחזרתי מהפציעה אני מוכיח את היכולות שלי בבית"ר. קייראט כבר בעבר ואני חושב רק על ההווה ועל העתיד".

“הליגה הישראלית ברמה גבוהה מהקזחית”

בית"ר הייתה מוליכת הטבלה, אבל לא ניצחתם בכמה משחקים אחרונים וכעת אתם במקום השני.

"הכול עדיין לפנינו. המטרה שלנו היא להשתפר ממשחק למשחק ולהחזיר את המקום הראשון. המנטליות של הקבוצה היא להתכונן למשחק ספציפי, לנצח משחק ספציפי ולא להסתכל רחוק מדי קדימה. אני מאוד אוהב את הגישה הזאת".

"המטרה - מקום ראשון". לוקה גדראני ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)

תשווה בין הליגה הישראלית לליגה הקזחית.

"הליגה הישראלית ברמה גבוהה יותר מהליגה בקזחסטן. יש כאן שחקנים טובים יותר, התשתיות, האוהדים והיחס של האנשים לספורט הם ברמה הגבוהה ביותר. גם השחקנים המקומיים מהירים וטכניים".

היריבות של הנבחרת שלנו בליגת האומות יהיו צפון אירלנד, אוקראינה והונגריה. איך אתה מעריך את הסיכויים?

"לדעתי לנבחרת גאורגיה יש את השאיפה והיכולת לשחק בהצלחה מול הנבחרות האלה. הדבר העיקרי הוא שכולם יהיו בכושר אופטימלי. כולם ראו שנבחרת גאורגיה יכולה לנצח כל אחת".

לפני המשחקים האלה יש משחקי ידידות במרץ, שבהם, בהתאם לכושר שלך, יש סיכוי גבוה שתוזמן לנבחרת.

"אני מתכונן ועושה כל מה שאני יכול כדי להיות בכושר בפגרת הנבחרות. הליגה הישראלית בוטלה, אבל אני מתאמן באופן אישי ומרגיש טוב. כולם אומרים שלנבחרת גאורגיה יש בעיות בהגנה, ואני אנסה לתרום כדי לתקן את הבעיה הזאת".