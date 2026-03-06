ממתינים להפסקת הטילים: מתווה חזרת הכדורסל

בעוד עולם הספורט הישראלי מנסה למצוא פתרונות למצב הביטחוני המורכב, ל-ONE נודעו פרטי המתווה המתגבש במנהלת הליגה בכדורסל להמשך עונת המשחקים. בניגוד לענף הכדורגל, לכדורסל יש מרחב תמרון גדול יותר, כאשר היעד הסופי לסיום הליגה נקבע ל-28 ביוני, יום אחד בלבד לפני פתיחת חלון הנבחרות הרשמי של פיב"א ב-29 ביוני.

לוחות הזמנים: מתי ואיך חוזרים?

ההחלטה המרכזית קובעת כי מועד החזרה המיוחל הוא ה-3 באפריל. אם הליגה אכן תתחדש עד תאריך זה, שיטת המשחקים תישאר ללא שינוי. עם זאת, במידה והחזרה תידחה לאזור ה-10 באפריל, במנהלת יאלצו לבצע התאמות ראשוניות, שהמרכזית שבהן היא קיצור סדרות רבע הגמר מהטוב מ-5 משחקים לטוב מ-3 בלבד. ככל שהעיכוב יימשך מעבר לכך, תתבצע הערכת מצב שבועית מחודשת.

במנהלת החליטו בישיבת דח"צים כי מרגע שפיקוד העורף יסיר את המגבלות והירי ייפסק לישראל, יינתן לקבוצות פרק זמן של שבועיים להתארגנות לפני חידוש המשחקים בפועל. מטרת ההפסקה היא לאפשר לקבוצות להחזיר את הזרים ארצה, לבצע רישומים חדשים ולהיערך מקצועית, תוך שאיפה לחזור לשחק עם קהל ככל הניתן.

ג'ימי קלארק מול יובל זוסמן (רועי כפיר)

מהפכת הזרים: פיצוי על "שחקנים סרבנים"

אחד הנושאים הרגישים ביותר הוא סירובם של שחקנים זרים לשוב לישראל תחת איום הטילים. לפי המתווה החדש, קבוצות יוכלו להשלים את הסגל עד לחמישה זרים באופן אוטומטי. לקבוצות המחזיקות בסגלים רחבים יותר (כמו הקבוצות הגדולות), יתאפשר לרשום עד שני שחקנים חדשים על כל זר שיסרב לחזור, וזאת מבלי להגדיל את מכסת הרישום הכוללת (שתישאר על 10 שחקנים).

כך למשל, קבוצה שרשמה 9 זרים ושניים מהם מסרבים לשוב, תוכל לרשום שלושה שחקנים חדשים (שניים כנגד העוזבים ואחד נוסף על חשבון המכסה הפנויה). המטרה היא לסייע בעיקר לקבוצות הקטנות שנפגעו משמעותית מעזיבת זרים, תוך מניעת ניצול ציני של המצב על ידי קבוצות גדולות לחיזוק מקצועי שאינו הכרחי.

אלייז'ה סטיוארט מול נתנאל ארצי (רועי כפיר)

הארכת מועד ההעברות

בשל המצב הדינמי, מועד ההעברות הרשמי, שאמור היה להיסגר ב-15 באפריל, יוארך ככל הנראה עד לסוף חודש אפריל. במנהלת מבינים כי שוק השחקנים המקצוענים במועד זה הוא מוגבל, אך רוצים לאפשר גמישות מקסימלית למי שנשאר ללא סגל בעקבות המלחמה.

המנהלת נאחזת בקרקע, אך סימני השאלה נותרים

התוכנית של המנהלת משקפת ריאליזם מפוכח. בניגוד לניסיונות העבר "למשוך זמן", כאן הוצב קו אדום ברור (28 ביוני) שמתכתב עם דרישות פיב"א. ההחלטה להעניק שבועיים להתארגנות היא קריטית, היא מונעת פגיעה ספורטיבית קשה מבחינת היעדר הזרים, כאשר היא מונעת גם את חוסר ספורטיביות, כי גם ככה שלוש הגדולות, מכבי והפועל תל אביב, והפועל ירושלים, מתאמנות כרגיל מעבר לים, וגם תשחקנה במסגרות האירופאיות, מה שגם ככה יוצר יתרון מבחינתן על שאר הקבוצות.

עם זאת, מתווה הזרים הוא "פרצה שקוראת לגנב". קבוצות בעלות אמצעים יוכלו, תחת כסות המלחמה, להיפטר משחקנים מאכזבים ולהביא רכש טרי לישורת האחרונה. המנהלת תצטרך להיות השוטר הרע ולוודא שהחזרה לפרקט תהיה הוגנת ככל הניתן, ולא תהפוך למרוץ חימוש בחסות הטילים.