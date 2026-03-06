יום שישי, 06.03.2026 שעה 14:16
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%6692-713261דטרויט פיסטונס
68%6609-712962בוסטון סלטיקס
63%6874-722763ניו יורק ניקס
60%7247-746763קליבלנד קאבלירס
56%7101-716663טורונטו ראפטורס
54%6760-678659אורלנדו מג'יק
54%7267-724563פילדלפיה 76'
52%7158-745164שארלוט הורנטס
51%7403-740863אטלנטה הוקס
48%7490-761064מיאמי היט
44%7037-676761מילווקי באקס
44%7626-741064שיקגו בולס
26%7484-693462אינדיאנה פייסרס
26%7172-667562ברוקלין נטס
26%7443-684461וושינגטון וויזארדס
 מערב 
75%6914-750564אוקלהומה ת'אנדר
73%6668-710760סן אנטוניו ספרס
66%6711-705661יוסטון רוקטס
62%7389-764964דנבר נאגטס
61%7375-760564מינסוטה טימברוולבס
57%6742-684961פיניקס סאנס
54%7173-729263גולדן סטייט ווריורס
54%7244-718463לוס אנג'לס לייקרס
50%6633-668360לוס אנג'לס קליפרס
46%7469-730063פורטלנד בלייזרס
37%7201-702762דאלאס מאבריקס
34%7367-716462ממפיס גריזליס
32%7462-715162ניו אורלינס פליקנס
30%7889-747163יוטה ג'אז
23%7746-708764סקרמנטו קינגס

שלא ייגמר לעולם: השיאים והמספרים של לברון

אחרי שעשה זאת לפני שלוש שנים כשעקף את קארים עבדול ג'באר בשיא הנקודות, קינג ג'יימס חלף על פני אגדת הלייקרס גם בסלי השדה בהיסטוריה של ה-NBA

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

אל רשימת השיאים של לברון ג’יימס הצטרף הלילה תואר נוסף. אחד כזה שיהיה קשה לשבור בשנים הקרובות, אם בכלל, כשבזכות סל ברבע הראשון במהלך המשחק הלילה (בין חמישי לשישי), בין הלוס אנג’לס לייקרס לדנבר נאגטס, עקף את קארים עבדול ג’באר בדרך להיות שיאן סלי השדה בהיסטוריה של ה-NBA.

האגדה ששברה כמעט כל שיא אפשרי עד גיל 41, הוכיח שגם בגילו השמיים הם הגבול, עם 15,838 סלים שקלע לאורך 23 שנותיו. אחרי שעקף אותו לפני שלוש שנים וחודש, פחות יום, ב-7 בפברואר 2023, בשיא הנקודות. השיא הזה כאמור מצטרף לרשימת תארים ארוכה ומפוארת.

כדי להבין עד כמה קינג ג’יימס שחקן היסטורי, צריך להסתכל על כל אותם שיאים בהם הוא מחזיק: ראשון בנקודות, ראשון בסלי שדה, ראשון במשחקים, ראשון בבחירות לאולסטאר, ראשון בבחירות לחמישיות העונה, ראשון בעונות, וגם במעל 30 נקודות למשחק, מעל 20 נקודות למשחק, מעל 10 נקודות למשחק, הכי הרבה משחקי פלייאוף, הכי הרבה ניצחונות פלייאוף, הכי הרבה נקודות בפלייאוף, הכי הרבה טריפל-דאבל בגמרים.

לברון גלברון ג'יימס וקארים עבדול ג'באר (רויטרס)

אם כל זה לא מספיק, הוא גם השחקן היחיד עם 50 אלף נקודות משולבות (בליגה הסדירה ובפלייאוף), השחקן היחיד עם 40 אלף נקודות, היחיד עם 10 אלף ריבאונדים ואסיסטים, היחיד שקלע מעל ל-8 אלף נקודות בפלייאוף, היחיד שסיפק 25 נקודות בממוצע למשחק במשך 20 עונות, הראשון לקלוע 40 נקודות נגד כל קבוצה ב-NBA (רק קווין דוראנט השתווה אליו, לג’יימס הארדן חסרה קבוצה אחת ולסטף קרי 2). 

בנוסף, הוא היחיד שזכה ארבע פעמים בתואר ה-MVP של הגמר עם שלוש קבוצות שונות: עם מיאמי היט (2012, 2013), קליבלנד קבאלירס (2016) והלייקרס (2020). הוא גם היחיד שהעמיד ממוצע של טריפל-דאבל בגמר. כל אלו, תאמינו או לא, רק על קצה המזלג בקריירה המפוארת של מי שבעיני רבים נחשב לשחקן הכדורסל הטוב בכל הזמנים. שרק ימשיך, עם איך שזה נראה העתיד עוד לפניו.

