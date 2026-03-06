שלא ייגמר לעולם: השיאים והמספרים של לברון

אל רשימת השיאים של לברון ג’יימס הצטרף הלילה תואר נוסף. אחד כזה שיהיה קשה לשבור בשנים הקרובות, אם בכלל, כשבזכות סל ברבע הראשון במהלך המשחק הלילה (בין חמישי לשישי), בין הלוס אנג’לס לייקרס לדנבר נאגטס, עקף את קארים עבדול ג’באר בדרך להיות שיאן סלי השדה בהיסטוריה של ה-NBA.

האגדה ששברה כמעט כל שיא אפשרי עד גיל 41, הוכיח שגם בגילו השמיים הם הגבול, עם 15,838 סלים שקלע לאורך 23 שנותיו. אחרי שעקף אותו לפני שלוש שנים וחודש, פחות יום, ב-7 בפברואר 2023, בשיא הנקודות. השיא הזה כאמור מצטרף לרשימת תארים ארוכה ומפוארת.

כדי להבין עד כמה קינג ג’יימס שחקן היסטורי, צריך להסתכל על כל אותם שיאים בהם הוא מחזיק: ראשון בנקודות, ראשון בסלי שדה, ראשון במשחקים, ראשון בבחירות לאולסטאר, ראשון בבחירות לחמישיות העונה, ראשון בעונות, וגם במעל 30 נקודות למשחק, מעל 20 נקודות למשחק, מעל 10 נקודות למשחק, הכי הרבה משחקי פלייאוף, הכי הרבה ניצחונות פלייאוף, הכי הרבה נקודות בפלייאוף, הכי הרבה טריפל-דאבל בגמרים.

לברון ג'יימס וקארים עבדול ג'באר (רויטרס)

אם כל זה לא מספיק, הוא גם השחקן היחיד עם 50 אלף נקודות משולבות (בליגה הסדירה ובפלייאוף), השחקן היחיד עם 40 אלף נקודות, היחיד עם 10 אלף ריבאונדים ואסיסטים, היחיד שקלע מעל ל-8 אלף נקודות בפלייאוף, היחיד שסיפק 25 נקודות בממוצע למשחק במשך 20 עונות, הראשון לקלוע 40 נקודות נגד כל קבוצה ב-NBA (רק קווין דוראנט השתווה אליו, לג’יימס הארדן חסרה קבוצה אחת ולסטף קרי 2).



בנוסף, הוא היחיד שזכה ארבע פעמים בתואר ה-MVP של הגמר עם שלוש קבוצות שונות: עם מיאמי היט (2012, 2013), קליבלנד קבאלירס (2016) והלייקרס (2020). הוא גם היחיד שהעמיד ממוצע של טריפל-דאבל בגמר. כל אלו, תאמינו או לא, רק על קצה המזלג בקריירה המפוארת של מי שבעיני רבים נחשב לשחקן הכדורסל הטוב בכל הזמנים. שרק ימשיך, עם איך שזה נראה העתיד עוד לפניו.