יום שישי, 06.03.2026 שעה 12:36
כדורסל ישראלי

רשמית: הדרבי התל אביבי ביורוליג ייערך ב-12.4

המפעל הבכיר באירופה הודיע כי המפגש בין הצהובים לאדומים במסגרת התחרות יתקיים ב-12 לחודש אפריל ב-21:15, שם הקבוצה של עודד קטש תיחשב כמארחת

|
רומן סורקין ואלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)
רומן סורקין ואלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)

היורוליג הודיעה היום (שישי) רשמית כי הדרבי התל אביבי ביורוליג, שנדחה לאור המלחמה בין ישראל וארצות הברית לאיראן, יתקיים ב-12.4 בשעה 21:15. מכבי ת”א תהיה המארחת מול הפועל ת”א, זאת במסגרת המחזור ה-30 של המפעל.

מדובר במועד שהוא למעשה ארבעה ימים לפני המחזור האחרון של העונה הסדירה, כאשר כזכור, כפי שפרסמנו, האדומים דרשו שהמשחק יתקיים ביום שני הקרוב, אך הצהובים התנגדו לכך. לאחר מכן, בהפועל ת”א נתנו אור ירוק לקיום המשחק בתאריך החדש שהוצע, זאת אחרי דין ודברים שהיו בינה ובין אנשי היורוליג על התאריך לקיום המשחק.

המשחקים שנותרו למכבי ת"א ביורוליג: הפועל ת"א (בית), מילאנו (חוץ), וילרבאן (חוץ), פנרבחצ'ה (בית), דובאי (בית), אנאדולו (בית), באסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), בולוניה (בית).

המשחקים שנותרו להפועל ת”א ביורוליג: פאריס (בית) מכבי ת"א (חוץ), ברצלונה (חוץ), בולוניה (בית), ריאל מדריד (חוץ) באסקוניה (חוץ), פנאתינייקוס (בית), פנרבחצ'ה (בית), אולימפיאקוס (בית), מונאקו (חוץ).

