בטבריה דחו את החזרה לאימונים ליום ראשון

בעקבות ההקלות בהנחיות של פיקוד העורף, בעירוני טבריה החליטו לחזור ולהתאמן ביום ראשון. הקבוצה הייתה אמורה להתאמן היום (שישי), אך הוחלט להתחיל לאחר סוף השבוע.

מוחמד אוסמן וסטניסלב בילנקי חזרו צפונה מאילת, אונדז'יי באצ'ו חזר מאזור ירושלים, שם שהה עם משפחתו אצל חברים. פיטר מייקל נמצא בחיפה, שם עובר טיפולים ובשלב זה בכל מקרה לא כשיר להתאמן.

ממדו סמביניה והשוער רוג'ריו דוס סנטוס, טסו אתמול (חמישי) לפורטוגל לכמה ימים ויצטרפו לאימונים בהמשך השבוע. מי שעוד אמורים לחזור לאימונים הם דוד קלטינס ודניאל גולאני, שהחלימו מהפציעות שלהם, בשריר התאומים ושריר הירך האחורי בהתאמה.