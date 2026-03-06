יום שישי, 06.03.2026 שעה 12:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בטבריה דחו את החזרה לאימונים ליום ראשון

הקבוצה הייתה אמורה לשוב למתחם כבר היום, אך בחרה לבסוף לחזור בתחילת השבוע. סמביניה ורוג'ריו יצאו להתאווררות בפורטוגל. וגם: הפצועים ושאר הזרים

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בעקבות ההקלות בהנחיות של פיקוד העורף, בעירוני טבריה החליטו לחזור ולהתאמן ביום ראשון. הקבוצה הייתה אמורה להתאמן היום (שישי), אך הוחלט להתחיל לאחר סוף השבוע. 

מוחמד אוסמן וסטניסלב בילנקי חזרו צפונה מאילת, אונדז'יי באצ'ו חזר מאזור ירושלים, שם שהה עם משפחתו אצל חברים. פיטר מייקל נמצא בחיפה, שם עובר טיפולים ובשלב זה בכל מקרה לא כשיר להתאמן. 

ממדו סמביניה והשוער רוג'ריו דוס סנטוס, טסו אתמול (חמישי) לפורטוגל לכמה ימים ויצטרפו לאימונים בהמשך השבוע. מי שעוד אמורים לחזור לאימונים הם דוד קלטינס ודניאל גולאני, שהחלימו מהפציעות שלהם, בשריר התאומים ושריר הירך האחורי בהתאמה.

