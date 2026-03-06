יום שישי, 06.03.2026 שעה 12:36
כדורגל עולמי

עזר לזלאטן ולבנזמה: אמבפה פנה ל"דוקטור נס"

כוכב ריאל מדריד הגיע לסונרי-קוטה, מהמומחים הגדולים בעולם לפציעות ברך, כדי להתאושש למפגשים מול סיטי. ההצלחה עם איברהימוביץ' והטעות של פיגו

|
אמבפה (IMAGO)
אמבפה (IMAGO)

בצל הבלגן הגדול והחשש לפציעה חמורה, בספרד דיווחו כי קיליאן אמבפה פנה לאחרונה לטיפול אצל ברטראן סונרי-קוטה, אחד המומחים הגדולים בעולם לפציעות ברך. הרופא הצרפתי, המכונה בעולם הכדורגל “דוקטור נס”, טיפל לאורך השנים בכוכבים רבים. בין השמות הבולטים ניתן למצוא את ניימאר, זלאטן איברהימוביץ', סרחיו אגוארו, אנסו פאטי, נאביל פקיר וקארים בנזמה.

סונרי-קוטה, שנולד בליון בשנת 1968, בנה לעצמו מוניטין בזכות שורה ארוכה של ניתוחים מורכבים שהסתיימו בהצלחה. בשל כך הוא נבחר לייעץ גם לאמבפה, בתיאום עם ניקו מיחיץ', ראש הצוות הרפואי של ריאל מדריד. המטרה היא לנסות ולפתור את הפציעה שמטרידה את החלוץ כבר 89 ימים.

אמבפה חזר מפריז עם אבחנה רפואית זהה לזו שקיבל במועדון, אך גם עם חוות דעת של מומחה בעל ניסיון עצום בפציעות רצועות ברך. סונרי-קוטה משמש כיועץ במרכז האורתופדי סנטי, מוסד רפואי המוכר על ידי פיפ"א. בנוסף לכך, הוא חתום על יותר מ-280 פרסומים מדעיים בתחום הרפואה.

קיליאן אמבפה (רויטרס)קיליאן אמבפה (רויטרס)

עזר לזלאטן, אמבפה לא רוצה לחזור על הטעות של פיגו

הרופא הצרפתי נודע גם בגישה הקרובה שלו לספורטאים, מה שגרם לשמו לעבור מפה לאוזן בין שחקנים. כך למשל, לפני ארבע שנים זלאטן הפקיד את ברכו בידיו בשלהי הקריירה. הצלחת ההליך הובילה את מילאן להפקיד בידיו גם את ניתוחו ושיקומו של שחקנים אחרים.

במקרה של אמבפה לא בוצע ניתוח אלא בעיקר ייעוץ: להישאר רגוע ולנהוג בסבלנות כדי להימנע מהחמרה. עוד בתקשורת הספרדית ציינו את לואיס פיגו, שסיפר כי בעבר ניסה לשחק למרות פציעות ולעיתים שילם על כך מחיר. גם החלוץ הצרפתי מודע לסיכון, אך שואף לחזור במהירות האפשרית, במיוחד לקראת המפגשים מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות.

