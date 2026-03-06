יום שישי, 06.03.2026 שעה 12:08
"מיקל ארטטה הופך לאט לאט לדייגו סימאונה"

באנגליה הציגו ניתוח מסקרן, שמשווה בין הדרך של מאמן ארסנל לזה של אתלטיקו מדריד: "לנצח בכל דרך". הדמיון במאבק האליפות, המספרים ומה כן שונה?

מיקל ארטטה ודייגו סימאונה (IMAGO)
מיקל ארטטה ודייגו סימאונה (IMAGO)

באנגליה סיפקו ניתחו מרתק לעבודתו של מיקל ארטטה בארסנל, כשב‘מירור’ טענו כי המאמן הספרדי “הופך לאט לאט לדייגו סימאונה”. מה הכוונה? לפי הניתוח, מאמן התותחנים “מסתכל בהערצה על סימאונה”, וכעת גם מאמץ חלק מהמאפיינים המזוהים עם מאמן אתלטיקו מדריד, בעיקר בכל הנוגע לגישה התחרותית והקשוחה בדרך לניצחונות.

בכתבה במקור הבריטי הודגש כי ההשוואה אינה בהכרח ביקורת. “סימאונה הוא אחד המאמנים המוערכים באירופה”, נכתב, תוך אזכור העובדה שהוביל את אתלטיקו לשתי אליפויות בספרד ולזכיות באירופה, למרות התחרות הקשה מול ברצלונה וריאל מדריד. לפי ‘מירור’, גם ארטטה מתמודד עם אתגר דומה במאבק מול מנצ’סטר סיטי וליברפול.

עוד צוין כי בתוך שש שנים בלבד הצליח המאמן להפוך את ארסנל מקבוצה בינונית למועמדת אמיתית לאליפות. “מי שחושב שקל לעקוף את פפ גווארדיולה ומנצ’סטר סיטי חי בעולם של אגדות”, נכתב, כשהטענה המרכזית היא שהתותחנים מצאו דרך אחרת לנצח, גם אם היא לא תמיד יפה לעין.

שחקני ארסנל (IMAGO)שחקני ארסנל (IMAGO)

“לא הוגן לצייר את ארסנל כאנטי כדורגל”

עם זאת, באותו ניתוח עוד הדגישו כי הביקורת כלפי סגנון המשחק של ארסנל מוגזמת. אחרי הניצחון הקשה על ברייטון נטען כי הקבוצה מסתמכת על בזבוזי זמן ומצבים נייחים, אך בתקשורת האנגלית הזכירו: “זה לא הוגן לצייר אותם כאנטי-כדורגל”. העונה הם גם הציגו משחקים מרשימים, כולל 0:4 על אתלטיקו מדריד בליגת האלופות וניצחונות גדולים על טוטנהאם ואסטון וילה.

למרות זאת, לפי הניתוח המדובר, בשבועות האחרונים ארסנל נראית עייפה כשהיא נאבקת בכמה מפעלים במקביל. “זה כבר לא כדורגל שוטף, זה עניין של לנצח בכל דרך”, צוין. במצב כזה, טוענים שם, אם השיטה של ארטטה תוביל לאליפות ראשונה אחרי יותר משני עשורים, “המטרה בהחלט מצדיקה את האמצעים”.

שחקני אתלטיקו מדריד (רויטרס)שחקני אתלטיקו מדריד (רויטרס)

הנתונים מחזקים את ההשוואה

לסיום גם הוצגו נתונים סטטיסטיים מעניינים שמחזקים את ההשוואה בין ארטטה לסימאונה. לפי ‘אופטה’, בניצחון על ברייטון זמן חידוש המשחק של ארסנל הגיע ל-30 דקות ו-51 שניות, הנתון הגבוה ביותר שלה בפרמייר ליג העונה. באנגליה הסבירו כי הנתונים הללו מזכירים את הגישה הפרגמטית המזוהה עם צ’ולו, אך גם הדגישו: “ארסנל רחוקה מלהיות הגרועה בליגה” בנושא, כשקבוצות כמו סנדרלנד, ברנטפורד, קריסטל פאלאס, ניוקאסל ולידס מבזבזות בממוצע יותר זמן.

