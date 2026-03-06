יום שישי, 06.03.2026 שעה 12:09
כדורגל ישראלי

ריינה חידשה את האימונים ללא הזרים שבחו"ל

הקבוצה חזרה להתאמן היום, חסרה את ספר, דמשקאן, סטבאנוביץ', בנדה, זה טורבו, פינסון וכריס טיהי. לא מעט שחקני נוער הגיעו על מנת לעבות את הסגל

|
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

ללא כל הזרים שיש בסגל ונמצאים מעבר לים ובכללם, אנטוניו ספר, ויטאלי דמשקאן, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה, וירג’יל פינסון וכריס טיהי, בני ריינה חידשה היום (שישי) את הפעילות עם לא מעט שחקני נוער שהגיעו לעבות את הסגל.

בריינה שנמצאת מתחת לקו האדום עם סיכויים נמוכים כדי לשרוד בליגת העל, האמינו ערב המלחמה שניצחון בית על הפועל ירושלים מהמקום הלפני אחרון ייתן להם פתח של תקווה כדי לשרוד בליגה, כל זאת לפני פתיחת משחקי הפלייאוף התחתון שאמורים להתנהל בשיטת סיבוב אחד בלבד.

הקבוצה נמצאת במקום האחרון בטבלה עם 11 נקודות בלבד אחרי 24 מחזורים ב-2025/26, כשהיא מחזיקה במאזן שלילי של 19 הפסדים אל מול שלושה ניצחונות, לצד שתי תוצאות תיקו.

