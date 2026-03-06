הרכבים וציונים



הספינה של ריאל מדריד נהגה לשוט בבטחה, אך כעת היא מטלטלת מצד לצד, כשמתקרבים למאני טיים של העונה והקבוצה מתקשה לענות על הציפיות. בשעה זו, היא מתארחת אצל סלטה ויגו במשחק שפותח את המחזור ה-27 בליגה הספרדית, במטרה להתייצב ולהפליג בחזרה למקומות בהם היא רוצה להיות.

כאמור, על אף שהיא במקום השני בלה ליגה, היכולת רחוקה מלהרשים כשהבלאנקוס רשמו שני הפסדי ליגה רצופים טרם ההתמודדות, נגד אוססונה בחוץ ומול חטאפה בבית, במה שהגביר את הלחץ והוביל לקריאות “תתפטר” לפלורנטינו פרס בסיום. הלבנים יכולים להתנחם בעובדה שהם עדיין קבוצת החוץ הטובה בליגה, כשהשיגו 27 נקודות מ-36 אפשריות עד כה.

מנגד, דווקא המארחת מגליסיה מגיעה בכושר מיטבי כשהיא עם ארבעה ניצחונות רצופים והפסד בודד בשמונת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הסלסטה מכוונים למקום שיקנה להם כרטיס למפעל אירופי בעונה הבאה, וכשהם נמצאים טרם שריקת הפתיחה במקום השישי, החלום יהפוך לראלי עוד יותר אם ינצחו אחריו.

ניצחון של סלטה ויגו הוא לא חלום באספמיה, שכן המפגש הקודם בסנטיאגו ברנבאו הסתיים ב-0:2 גליסיאני כשווילוט סוודברג השלים צמד חלומי, במשחק בו לא פחות משלושה שחקני ריאל מדריד הורחקו: פראן גרסיה בצהוב שני דקה אחרי שקיבל את הראשון, אלברו קאררס באדום ישיר וגם אנדריק, שאמנם לא שותף במאבק, הורחק באדום ישיר גם כן.