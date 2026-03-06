גדראני יחזור לישראל ויגיע למחנה האימון באילת

בית”ר ירושלים יוצאת למחנה אימון באילת, כאשר כל השחקנים הזרים ישתתפו במחנה כולל לוקה גדראני. לאור כוונת מנהלת הליגה לחדש את הליגה בזמן הקרוב, הבלם יחזור לישראל וישתתף במחנה האימונים באילת יחד עם שאר הקבוצה.

לוקה יחזור בטיסה ישירה שאורגנה על ידי המועדון מטביליסי לארץ ביום ראשון ויגיע היישר לאילת. הקבוצה תהיה בסגל מלא לקראת פתיחת הליגה מחדש. כמו כן, במסגרת הנסיעה לאילת למחנה אימון, בבית”ר מאפשרים לשחקנים לצרף בני משפחה גרעינית בשל המצב הביטחוני.

ברק אברמוב בצעד יוצא דופן השקיע סכום של כ-300 אלף שקלים עבור מחנה האימונים הזה, כאשר המטרה במועדון מעיר הבירה היא להגיע מוכנים לחזרה לליגה ב-20.3.

לוקה גדראני (רדאד ג'בארה)

בהמשך למיכה: סילבה ומורוזוב ללא חוזה לעונה הבאה

אחרי הפרסום אתמול (חמישי) ב-ONE בנוגע לדור מיכה ועל כך שחוזהו לא יוארך, גורם במועדון אמר כי ישנם עוד מספר שחקנים ללא חוזה לעונה הבאה, ביניהם מיגל סילבה וגרגורי מורוזוב. לגבי מיגל סילבה, רוצים שהוא ימשיך ורק יכולת קטסטרופה במשחקי הפלייאוף של השוער יכולים להשפיע על ההחלטה לגביו.

מיגל סילבה (חג'אג' רחאל)

במועדון ביקשו מהקהל שלא להגיע לאימונים

בגלל הנחיות פיקוד העורף בבית”ר ירושלים ביקשו במפורש מאוהדי הקבוצה שלא להגיע לאימונים. בהסבר של המועדון נכתב: “המועדון מבקש מאוהדי הקבוצה שלא להגיע לאימונים על מנת שלא ליצור התקהלות העלולה לסכן את שלומם. כמו כן, בשל המגבלות לא יתאפשרו מפגשים עם אוהדים במהלך השהות באילת”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

מצב הקבוצה בטבלה

לפני עצירת הליגה, בית”ר ירושלים חגגה בענק על מכבי נתניה עם 2:8 בלי נשכח אצל היהלומים. השמינייה הזו הייתה למעשה חגיגה כפולה, שכן הירושלמים ניצלו את איבוד הנקודות של הפועל באר שבע כדי להתקרב אליה חזרה. כרגע, הצהובים שחורים במקום השני בטבלה, רחוקים ארבע נקודות מהמוליכה מבירת הנגב.