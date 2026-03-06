מכה לשאמה הכהן: בוטל "התקציב התפור" לר"ג

החלטה דרמטית של בית המשפט המחוזי בתל אביב: השופט ד”ר קובי ורדי קיבל אתמול (חמישי) את עתירת יו”ר האופוזיציה ברמת גן, ליעד אילני, וביטל את תבחין התמיכה הייחודי שייצרה עיריית רמת גן במטרה לסייע למכבי רמת גן. בנוסף לביטול התבחין, הטיל בית המשפט על העירייה ועל העומד בראשה, כרמל שאמה הכהן, הוצאות משפט בסך 30,000 ש"ח לטובת אילני.

העתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין ד”ר מתן גוטמן ועו”ד ניר פרידמן, תקפה את החלטת מועצת העיר מהחודש שעבר לאשר תבחין חדש תחת הכותרת: “תוספת סיוע כספי לקבוצת ספורט שנקלעה למצוקה כלכלית”. לטענת אילני, לא מדובר בסיוע תמים אלא ב”קריטריון תפור” שנועד לעקוף את נהלי משרד הפנים ולהזרים כספים לקבוצה ספציפית אחת בלבד.

"הפוך על הפוך": כך נתפר הקריטריון?

במרכז הדיון עמדו טענות קשות על הליך קבלת ההחלטות בעירייה. בעתירה נטען כי מדובר בפגמים חמורים: “התמונה העולה היא של היפוך מוחלט של סדרי הדין. תחילה נקבע הגורם המוטב שיקבל את הכסף הציבורי, אושרה הבקשה, הוקצה התקציב ומונו בעלי תפקידים, ורק לאחר מכן הובא תבחין ‘תפור’ לאישור פורמלי במועצה כמעין חותמת גומי”.

כרמל שאמה הכהן (דן יידוב)

אילני לא חסך בביקורת על התנהלות העירייה וטען: “על העירייה היה לומר בקול ברור אנו רוצים להעביר כסף למכבי רמת גן. אין כל תכלית בגיבוש תבחין כללי ושקרי, אלא שהעירייה יודעת שאין בידה סמכות להעביר כסף אם תקרא בשמה של הקבוצה חלף תבחין השקר”. עוד נטען בעתירה כי יו”ר מכבי רמת גן, חן שניידרמן, השתתף בדיון שבו נקבעו תנאי התמיכה עבורו, מבלי ששומרי הסף בעירייה מנעו זאת.

הדיון הדחוף והפשרה שמנעה קריסה

השופט ורדי כינס דיון דחוף למרות מצב החירום, לאחר שהעירייה ומכבי רמת גן טענו כי ישנו צורך קריטי בהעברת 650,000 ש"ח עד ל-9.3.2026 לצורך תשלום משכורות לשחקנים. במהלך הדיון התברר כי מתוך 2 מיליון ש"ח שאושרו כתוספת (מעבר ל-7 מיליון ש"ח שהקבוצה מקבלת באופן שוטף), מיליון ש"ח כבר הועברו לקבוצה מיד לאחר ישיבת המועצה בינואר.

השופט הבהיר לצדדים כי מדובר בתבחין שאינו עומד בכללי הדין וכי אם ייאלץ לכתוב פסק דין מלא, העתירה תתקבל במלואה. עם זאת, בשל ההבנה למצוקת השחקנים והקבוצה, הוצע פתרון מוסכם: העתירה תתקבל והתבחין יבוטל, אך המיליון שכבר הועברו יישארו בידי הקבוצה כדי למנוע את קריסתה. השופט ציין לחיוב את ההוגנות של אילני ופרקליטיו שהסכימו להצעה זו.

מתן גוטמן, ליעד אילני וניר פרידמן (פרטי)

השופט ורדי: "העותר זכאי לתשלום הוצאות"

בהחלטתו לחייב את עיריית ר"ג וראש העיר כרמל שאמה הכהן בתשלום הוצאות לטובת אילני, כותב השופט ד"ר ורדי: "מחד, העותר זכאי לתשלום הוצאות, בהתחשב בכך שבתום הדיון, ולאחר שהצדדים שמעו את עמדת בית המשפט, עתירתו התקבלה בהסכמת המשיבים ונפסק לכן שהתבחין נשוא העתירה שאישרה מועצת עירית רמת גן מבוטל, כשהעותר נזקק להגשת עתירה, הגשת בקשות ודיון בבית המשפט, שגרמו לו לתשלום הוצאות לעורך דינו, שנטען בדיון שמדובר בסך של 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ". בסופו של הליך, פסק בית המשפט פיצוי בסך 30 אלף שקלים, סכום גבוה יחסית למקרים מסוג זה.

"שלטון החוק אינו המלצה"

בסיום הדיון חויבה העירייה כאמור בהוצאות משפט. ליעד אילני, יו"ר האופוזיציה, סיכם בסיפוק: “המאבק הזה לא היה נגד הספורט ברמת גן אלא בעד שלטון החוק ושמירה על כספי הציבור. השקעה בספורט היא דבר מבורך, אבל היא חייבת להיעשות בשקיפות ובהתאם לכללים שווים לכולם. פסק הדין היום קובע גבול ברור: אי אפשר לתפור קריטריונים כדי להעביר כסף לגוף מסוים. זה ניצחון לתושבי רמת גן ולניהול תקין של כספי הציבור”.

שחקני מכבי רמת גן (רועי כפיר)

גם עורכי הדין ד”ר מתן גוטמן ועו״ד ניר פרידמן מסרו: “פסק הדין משדר מסר חשוב: גם כאשר המטרה ראויה, אי אפשר לכופף את כללי המשפט המנהלי. כספי ציבור חייבים להיות מחולקים על פי קריטריונים שוויוניים ושקופים. שלטון החוק ותקינות מנהלית אינם המלצה, הם תנאי בסיסי לניהול תקין של רשויות ציבוריות. אם מותר קודם לבחור את הנהנה ורק אחר כך לנסח את הכללים, אין יותר כללים. ואז כל ראש עיר יוכל “להמציא קריטריון” שיתאים בדיוק למי שהוא רוצה לעזור לו. זו הסכנה האמיתית שעצרנו כאן”.

האם יש חוב לאולמות בסך מיליון ש"ח?

עוד מוסיפים עורכי הדין: "לפני הדיון ערכנו בקשה לחשיפת מסמכים והעירייה צירפה דו"ח אקסל, שעמד בבסיס התמיכה כדי להראות את מצב הקבוצה וממנו עולה לכאורה עוד בעיה חוקית קשה. לכאורה יש חוב של מיליון שקלים להשכרה של אולמות ואם זה נכון מדובר בתמיכה עקיפה אסורה, מתן אולמות עירוניים בחינם".