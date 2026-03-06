יום שישי, 06.03.2026 שעה 09:51
"טראמפ השתמש במסי כטפט למטרות פוליטיות"

נשיא ארצות הברית ספג אש על האירוח של אינטר מיאמי בבית הלבן: "ליאו, סוארס והשאר עמדו במבט ריק". גם בספרד התייחסו: "מהרגעים הוויראלים של השנה"

דונלד טראמפ וליאו מסי (רויטרס)
דונלד טראמפ וליאו מסי (רויטרס)

אינטר מיאמי וליאו מסי הגיעו אמש (חמישי) לביקור בבית הלבן. אלופת ה-MLS של 2025 באה לחגוג עם דונלד טראמפ את התואר, כאשר נשיא ארצות הברית כהרגלו תפס את רוב תשומת הלב באופן טבעי ואף הצליח להביך את הפרעוש עם כמה פנינים בנאום שלו. בין היתר, הוא סיפר לארגנטינאי שהבן שלו מעריץ את כריסטיאנו רונאלדו וגם שאל אם הוא יותר טוב מפלה.

הכותרות בתקשורת העולמית לא איחרו להגיע, והיו גם ביקורות. ב’גרדיאן’ למשל, טענו כי “מסי ואינטר מיאמי היו טפט לגחמות של טראמפ”. במקור הבריטי המשיכו: “הביקור המסורתי של אלופת ה-MLS בבית הלבן היה מוצדק, אך עד שהתייחסו אליהם בעוד הם עומדים מאחורה, טראמפ חזר על מה שכבר עשה בגביע העולם למועדונים, והפך את הספורטאים לרקע עבור מטרותיו הפוליטיות”.

הביקורת לא נפסקה אצל הבריטים: “טראמפ דיבר על הכלכלה האמריקאית ועל המלחמה מול איראן, כשבאותו הזמן, לואיס סוארס, ליאו מסי וכל שאר השחקנים של מיאמי נצפו עם מבט ריק מאחוריו. בהמשך האירוע, מסי מצידו, ששליטתו בשפה האנגלית נתונה לעתים קרובות לוויכוח, רק הנהן וחייך”.

טראמפ ומסי (IMAGO)טראמפ ומסי (IMAGO)

בספרד ובצרפת דווקא פירגנו

בניגוד לממלכה, בספרד דווקא פירגנו יותר לביקור של מסי ומיאמי בבית הלבן: “טראמפ מתחיל לדבר עם מסי על כריסטיאנו, זה אחד הרגעים הוויראלים של השנה”, נכתב ב’אס’. ב’מונדו דפורטיבו’ תיארו את הזווית שלהם: “האווירה הפוליטית הוחלפה לרגע במשהו קרוב יותר לספורט”. גם בצרפת לא דילגו כמובן מעל המחזה, ב’לאקיפ’ התייחסו: “ליאו מסי לוחץ את ידו של טראמפ ומעניק לו כדורגל חתום, זו תהיה אחת התמונות הזכורות ביותר”.

באותו ביקור, טראמפ סיכם ודיבר על מונדיאל 2026 הקרוב שייערך על אדמת ארה”ב, קנדה ומקסיקו: “מסי אתה ה-MVP המכהן של המונדיאל, יכולת לבחור כל קבוצה בעולם ובחרת במיאמי, אני לא מאשים אותך כי מזג האוויר נהדר. אני מודה לך שלקחת אותנו לסיבוב הזה איתך. מקווה לראות אותך בגביע העולם”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */