יום שישי, 06.03.2026 שעה 09:15
כדורגל ישראלי

סטיוארט צפוי להימכר, חיפה תצרף חלוץ זר אחר

הירוקים עשויים להיפרד מהחלוץ שדעך אחרי פתיחת עונה סוערת, ומכוונים לחיזוק משמעותי בעמדה זו בעונה הבאה. הקשר ליובאנוביץ' ואיך תיראה ההתקפה?

|
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

מכבי חיפה חזרה אתמול (חמישי) להתאמן בהדרגה אחרי שבמשך חמישה ימים לא עשתה זאת בשל המלחמה שפרצה. לקראת סוף השבוע אמורים צמד הזרים יילה בטאי וקנג'י גורה, לחבור לשאר השחקנים, כאשר אתמול הם קיבלו אישור מיוחד יחד עם שון גולדברג להתאמן בסביבת מגוריהם.

בכרמל ממשיכים במקביל לרצון להגיע מוכנים לחידוש משחקי הליגה, לחשוב גם על העונה הבאה. אחד השחקנים שצפויים להימכר בקיץ הוא החלוץ טריבנטה סטיוארט, שפתח את העונה בסערה אבל עם הזמן היכולת שלו הלכה ודעכה, דבר שגורם לא מעט מחשבות לגבי עתידו של החלוץ שנרכש מרדניצ'קי הסרבית תמורת 1.5 מיליון אירו, שישולמו בשתי פעימות.

סטיוארט, שחתם לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת, קיבל הצעה בינואר האחרון להיות מושאל לקבוצה ברוסיה, אבל במכבי חיפה לא הסכימו לדבר על השאלה אלא על מכירה בלבד מתוך ידיעה שג'ורג'יה יובאנוביץ' לא ימשיך והאופציה עליו לא תמומש.

גג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

איך ייראה החלק הקדמי?

בנוסף, עם הרצון להתחזק בעונה הבאה במספר עמדות, הרי שבחיפה מכוונים לצרף חלוץ זר ברמה גבוהה שייתן תפוקה הרבה יותר משמעותית, הדבר עשוי לבוא על חשבון סטיוארט שכבר תקופה לא קצרה מודע למעמדו כשחקן ספסל.

במצב דברים שכזה, החלק הקדמי עם חלוץ זר עשוי להיות מורכב גם מגיא מלמד, קנג'י גורה, מנואל בנסון, דולב חזיזה, איאד חלאילי שיחזור מהשאלה וניב גבאי שהוקפץ מהנוער לבוגרים ויכול להוות תחליף ראוי לאחד השחקנים בחלק ההתקפי.

