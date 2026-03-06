12 ימים מכריעים: העונה של ריאל מדריד במבחן

ריאל מדריד תתארח הערב (שישי, 22:00) אצל סלטה ויגו למשחק שעשוי להיות נקודת פתיחה לרצף מכריע של “12 ימים בחיפוש אחר אור”, כפי שנכתב בספרד. הבלאנקוס יעמדו בפני ארבעה משחקים שיקבעו האם העונה תידרדר לכזו מהפחות טובות בעשורים האחרונים או שתגיע תגובה שתשנה את התמונה. עבור המועדון מבירת ספרד, מדובר בתקופה שעשויה להגדיר את העונה כולה.

הלו"ז הקרוב כולל את סלטה ויגו היום כאמור, לאחר מכן שני מפגשים מול מנצ’סטר סיטי בשמינית גמר ליגת האלופות, ובתווך משחק נוסף מול אלצ’ה בליגה. ארבעת המשחקים הללו עשויים לחרוץ גורלות מבחינת החבורה של אלברו ארבלואה, שיודע כי ניצחונות יכולים להחזיר את האמונה של האוהדים בקבוצה, שאם תצא עם ידה על העליונה ארבע פעמים תוכל להיצמד שוב לברצלונה במרוץ האליפות ולהמשיך במסע בצ’מפיונס.

המשימה הראשונה היא לעצור את המפולת בזירה המקומית אחרי שני הפסדים רצופים לאוססונה ולחטאפה. מנגד מחכה סלטה ויגו של קלאודיו חיראלדס, שמציגה יכולת מרשימה ומכוונת לחזרה למפעלים האירופיים. לקבוצה מגליסיה מחכה בהמשך גם מפגש מול ליון של אנדריק, אקס הבלאנקוס.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

לא פחות מ-9 היעדרויות משמעותיות

למרות זאת, ריאל מדריד מגיעה למשחק עם תשע היעדרויות משמעותיות לאור פציעות רבות בעיקר: אדר מיליטאו, דין האוסן, דויד אלאבה, אלברו קאררס, דני סבאיוס, ג’וד בלינגהאם, פרנקו מסטנטואונו, רודריגו וקיליאן אמבפה. ארבלואה הבהיר כי למרות המצב, הקבוצה לא מתכוונת לוותר. לדבריו, כל עוד קיימת אפשרות מתמטית להיאבק על האליפות, ריאל תמשיך להילחם.

במצבים כאלה, הקבוצה נשענת על שחקנים עם אופי חזק. ראול אסנסיו, שסובל כבר עשרה ימים מנקע בצוואר, צפוי לעלות למרות הכאבים בשל המחסור בהגנה, כך מדווחים בתקשורת הספרדית. יחד עם אנטוניו רודיגר הוא ינסה לעצור את בורחה איגלסיאס ואת וויליוט סוודברג של סלטה ויגו.

אמבפה (IMAGO)

הביקורת על חוסר המנהיגות

ביקורת לא מעטה נשמעה העונה על חוסר מנהיגות במגרש, וב’מארקה’ התייחסו: “דני קרבחאל אמנם הקפטן, אך הפציעה בברך גורמת לכך שהוא מופיע ונעלם מההרכב לסירוגין. אורליאן טשואמני השתפר, אך עדיין אינו דומיננטי כמו קאסמירו בעבר, בעוד פדריקו ואלוורדה מביא הרבה אופי אך מחפש סביבו תמיכה”.

עוד מבחינה מקצועית, בתוך כל זה, גם גונסאלו נלחם בחלק הקדמי כדי לפנות שטחים לוויניסיוס ג’וניור, שממשיך להוביל את ההתקפה. סלטה ויגו מגיעה בכושר טוב תחת חיראלדס, אך לריאל מדריד יש גם סיבה סמלית להילחם: המועדון מציין היום 124 שנים להיווסדו. לאורך ההיסטוריה נולדה סביבו אמירה אחת ברורה, ‘לעולם אל תספידו את ריאל מדריד’. הלבנים יוכיחו זאת הערב?