6 נקודות לשרף, וולף לא קלע: הפסד נוסף לנטס

דווקא אחרי משחקים טובים כולל שבירת שיא קריירה, דני וולף לא הצליח לקלוע הלילה (בין חמישי לשישי), בזמן שבן שרף כן סיפק שש נקודות, ריבאונד אחד ושני אסיסטים עבור ברוקלין, שנכנעה בפעם העשירית ברציפות והפעם עם 126:110 למיאמי. הסנטר הוסיף לצידו שלושה ריבאונדים ושני אסיסטים.

מבחינת שאר המשחק, טיילר הירו קלע 25 נקודות, באם אדבאיו הוסיף 21 וההיט גברו על הנטס בלי הרבה תקלות. חיימה חאקז ג’וניור קלע 18 אצל מיאמי, שניצחה שישה משמונת המשחקים האחרונים שלה. הקבוצה עלתה למאזן חיובי של חמישה משחקים לראשונה מאז השבוע הראשון של דצמבר.

פלה לארסון וקל’אל וור קלעו 16 נקודות כל אחד עבור מיאמי, כאשר וור גם הוסיף 11 ריבאונדים ושבע חסימות. ההיט גם שיפרו את מאזנם ל-5:15 ב-5 במרץ, או “יום 305”, כפי שהוא מכונה במיאמי, מחווה לקידומת הטלפון המרכזית של העיר.

דני וולף (רויטרס)

ברוקלין ספגה 66 נקודות במחצית השנייה, שיא שלילי מתקרב

מייקל פורטר ג’וניור קלע 27 נקודות לברוקלין, שהפסידה גם במיאמי ביום שלישי. נואה קלאוני קלע 17 נקודות, ניק קלקסטון הוסיף 16 וזאיר וויליאמס סיים עם 15 עבור הנטס. ברוקלין הובילה לזמן קצר ברבע השלישי, אך ספגה 66 נקודות במחצית השנייה.

מיאמי קיבלה יתרון 34:54 בנקודות מהספסל וקלעה ב-53% מהשדה. הנטס היא הקבוצה השישית העונה עם רצף הפסדים של 10 משחקים או יותר, לצד סקרמנטו (16), וושינגטון (14), אינדיאנה (13), שיקגו (11) ודאלאס (10). זהו רצף ההפסדים הארוך ביותר של ברוקלין מאז עונת 2021/22, אז הפסידה 11 משחקים ברציפות.