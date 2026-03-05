טראמפ הביך את מסי: הבן שלי מעריץ את רונאלדו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אירח ביום חמישי בבית הלבן את אינטר מיאמי, אלופת ה-MLS של 2025, באירוע חגיגי לכבוד הזכייה. בין המשתתפים היה גם ליאו מסי, שהגיע יחד עם חבריו לקבוצה וניצב לצד טראמפ בזמן הנאום שנשא הנשיא בפני הנוכחים.

במהלך האירוע טראמפ התייחס לנוכחותו של הכוכב הארגנטינאי וסיפר על שיחה עם בנו: “אנחנו מארחים את אינטר מיאמי, אלופת ה-MLS של 2025. הבן שלי שאל אותי ‘אתה יודע מי יהיה כאן היום?’, אמרתי לו שלא ושיש לי הרבה על הראש, הוא אמר ‘מסי’, הוא אוהד גדול שלו”.

בהמשך פנה טראמפ ישירות אל הכוכב הארגנטינאי ואמר: “אני נשיא ארצות הברית הראשון שיכול להגיד שאירח את מסי בבית הלבן. הבן שלי מעריץ גדול שלך ואוהב מאוד גם את כריסטיאנו רונאלדו. רונאלדו נהדר, אוהבים את מה ששניכם עושים וזה כבוד גדול לארח אותך, ברכות”. הבעת הפנים של הכוכב הארגנטינאי כששמע זאת אמרה הכל.

מסי וטראמפ (רויטרס)

טראמפ התייחס גם לאיראן

במהלך האירוע התלוצץ טראמפ גם עם הקהל כשהזכיר את הוויכוח הנצחי סביב גדולי הכדורגל, אמר כי ראה בעבר את פלה בקוסמוס ושאל את הנוכחים "מי טוב יותר, מסי או פלה?". "מסי", נשמע מהקהל. "אני מסכים", אמר טראמפ. הנשיא בירך את הפרעוש על ההישג עם מיאמי: "הבחור הזה הגיע ל-MLS והוא ניצח. היה עליך המון לחץ, הרבה שחקנים גדולים מגיעים לכאן, הם משחקים בסדר, אבל הם לא מנצחים. אבל ליאו, באת וניצחת. ויש עליך הרבה יותר לחץ מהשאר, באת עם כל הלחץ הזה וניצחת".

נשיא ארה”ב הוסיף בדבריו לפרעוש: “אתה ה-MVP המכהן של המונדיאל, יכולת לבחור כל קבוצה בעולם ובחרת במיאמי, אני לא מאשים אותך כי מזג האוויר נהדר. אני מודה לך שלקחת אותנו לסיבוב הזה איתך. מקווה לראות אותך בגביע העולם”. בהמשך דיבר על הבישול שלו לרודריגו דה פול בגמר ה-MLS, הסתובב אחורה כדי ללחוץ יד לקשר ואמר: “לעזאזל, יש לכם שחקנים שנראים רע בקבוצה הזו?”. הוא גם אמר על חאבייר מסצ’ראנו ששמע עליו שהוא “מאמן פשוט נהדר”.

טראמפ ומסי (IMAGO)

לצד הדברים על הכדורגל, טראמפ התייחס גם למלחמה מול איראן כשהוא עומד לצד מסי ואמר: “משמרות המהפכה של איראן והמשטרה האיראנית צריכים להניח את הנשק שלהם, אחרת כולם ייהרגו”. בהמשך הוסיף הנשיא: “לאיראן היו טילים שמכוונים לכל מדינה במזרח התיכון. ואז אנחנו הגענו ופשוט פוצצנו להם את המסיבה”.