בצניחה חופשית: טוטנהאם נכנעה 3:1 לפאלאס

בזמן שאצלנו השחקנים רק חזרו לאימונים, המחזור ה-29 של הליגה האנגלית ננעל אמש (חמישי) עם משחק מרתק בלונדון בין טוטנהאם לקריסטל פאלאס, אותו ניצחו הנשרים 1:3 והובילו לכך שהתרנגולים נמצאים כעת נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום ובסכנה ממשית לירידת ליגה.

המשחק דווקא החל בצורה חיובית עבור התרנגולים, שעלו ליתרון משער של דומיניק סולנקה, אך תוך 4 דקות הכל התהפך. מיקי ואן דה וון הורחק ועוד לפני הירידה להפסקה, צמד של איסמעילה סאר ועוד גול של יורגן לארסן דאגו למהפך של פאלאס, שנשאר עד לשריקת הסיום.

המצב של הקבוצה מצפון לונדון פשוט נוראי. זה ההפסד החמישי ברציפות שלה בפרמייר ליג, שם היא לא ניצחה משחק לא פחות מ-11 משחקים ברציפות, מאז חודש דצמבר, אז זה היה מול אותה פאלאס. הדיסוננס הוא כה עצום, בזמן שבליגת האלופות היא בשמינית הגמר וסיימה בין 8 הראשונות בשלב הליגה, הליגה בה היא עלולה לשחק בעונה הבאה היא הצ’מפיונשיפ.