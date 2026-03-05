יום חמישי, 05.03.2026 שעה 21:18
כדורסל ישראלי

אבדיה בנבחרת החוזים המשתלמים של ה-NBA

לצד כוכבים כמו בראנסון וג'ונסון, הפורוורד הישראלי של פורטלנד נבחר לאחד מ-15 השחקנים המעניקים את התמורה הטובה ביותר לשכרם: ״הגניבה של הליגה״

|
אבדיה (רויטרס)
אבדיה (רויטרס)

בעידן שבו תקרת השכר ב-NBA הופכת קשיחה ומגבילה יותר, מציאת שחקנים איכותיים בשכר נמוך הפכה למשימה חיונית בליגה. בכתבה מיוחדת שפורסמה ב-ESPN, הורכבה נבחרת החוזים המשתלמים בליגה הטובה בעולם. סגל של 15 שחקנים שמספקים תפוקה של כוכבים מבלי להכביד על הכיס. דני אבדיה תופס מקום של כבוד ברשימה הזו, כשהוא מוגדר כאחד הנכסים הגדולים ביותר ב-NBA.

אבדיה נמצא בחברה טובה מאוד בנבחרת הזו. בראשה עומד ג'יילן בראנסון מניו יורק ניקס, שמוגדר כקפטן של הנבחרת בזכות הארכת החוזה עליה חתם שחסכה לניקס עשרות מיליוני דולרים. שם בולט נוסף הוא ג'יילן ג'ונסון מאטלנטה, שהפך לאחד הפורוורדים הוורסטיליים בליגה בשכר שנחשב לבדיחה לעומת הערך שלו.

"הערך הכי גבוה ב-NBA"

אבדיה, שמציג העונה מספרים של אולסטאר עם ממוצעים מרשימים (25.2 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק), חתום על חוזה של 55 מיליון דולר ל-4 שנים שנחתם עוד בוושינגטון. מה שהופך את החוזה למדהים עוד יותר הוא המבנה היורד שלו: השכר של אבדיה קטן משנה לשנה (מ-14.3 מיליון דולר העונה ל-11.9 מיליון בלבד בעונת 2027/28), בזמן שהתפוקה שלו על המגרש רק ממשיכה לצמוח.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בכתבה פרגנו לישראלי: "בעוד שג׳יילן בראנסון עשוי להיות הקפטן של הנבחרת הזו, ניתן לטעון שאבדיה הוא השחקן בעל הערך הגבוה ביותר בליגה כולה, לאחר שהפך לאולסטאר מאז שעבר בטרייד לפורטלנד מוושינגטון וויזארדס. כל קבוצה מחפשת ווינג בגובה 2.03 מטרים שיודע לכדרר, למסור ולקלוע, וכל אלו הן תכונות שאבדיה הציג כשותף המרכזי של הטרייל בלייזרס במהלך השנה האחרונה. בין העונה הנוכחית לשתי העונות הבאות, הוא ירוויח פחות מ-40 מיליון דולר במצטבר. אם הוא היה שחקן חופשי ללא מגבלות בקיץ הקרוב, הוא היה מקבל בקלות סכום גבוה מזה כשכר שנתי"

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */