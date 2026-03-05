יום חמישי, 05.03.2026 שעה 21:19
ספורט אחר  >> ג'ודו

מתווה הכניסה לארץ והיציאה לתחרויות ספורט

בהתאם לשינוי בהנחיות פיקוד העורף, משרד התרבות והספורט קיים תדרוך לאיגודים והסביר להם על החזרה המדורגת לפעילות. מכון וינגייט נפתח לאימונים

מכון וינגייט (מכון וינגייט)
מכון וינגייט (מכון וינגייט)

משרד התרבות והספורט קיים הערב (חמישי) תדרוך לאיגודים בנוגע למצב הספורט הישראלי בצל המלחמה מול איראן, בהשתתפות נציגים רבים מהספורט הישראלי. התדרוך נעשה בשיחת וידאו ובה הסבירו על המתווה להחזרת הפעילות במהלך מבצע “שאגת הארי” בהתאם להנחיות פיקוד העורף עם מענה לשאלות.

בשיחת הווידאו השתתפו נציגים מ-60 איגודים, אותה ניהלו מנכ”ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן, ראשת מינהל הספורט מורן מסיקה, ראש מטה השר חן אביטן וגם נציגים מקצועיים כמו אנשי הביטחון שסיפקו תמונת מצב נכון לימים אלה.

במהלך השיחה הודיעו נציגים משרד התרבות והספורט כי ניתן לחזור להתאמן בהתאם למגבלות של פיקוד העורף, הסבירו את המשמעויות שלהן ברמת השטח וענו על שאלות בנוגע לביצוע ההנחיות במקרה חירום. גם מכון וינגייט נפתח לפעילות הנבחרות והובהר כיצד זה יתבצע. כמו כן, אנשי המשרד הודיעו: “אנחנו עובדים מול פיקוד העורף על החזרת המשחקים. לוחצים להחזיר את המשחקים ללא קהל בשלב ראשון”.

איך תעבוד היציאה מהארץ?

במשרד הודיעו כי קיבלו אישור להחזיר ספורטאים מחו”ל וגם להוציא ספורטאים בטיסות החילוץ מנתב”ג: “החל מיום ראשון ספורטאים יוכלו לצאת לתחרויות. היציאות מהארץ יהיו על פי תעדוף”. במשרד הודיעו כי נקבעו קריטריונים מסודרים בהתאם לבקשות של ארגוני הגג - הוועד האולימפי, הוועד הפראלימפי והתאחדות אילת - ולפי זה ייקבע מי יוצא מהארץ ומי נכנס.

