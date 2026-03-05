דאבו: אנחנו בטוחים ועוקבים אחר כל ההנחיות

לאחר שבוע של הפסקה, מכבי נתניה שבה היום (חמישי) בצהריים לאימונים, כאשר ארבעת הזרים שנותרו בארץ, באקארי קונאטה, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה ומתיאוס דאבו נכחו באימון.

הריברטו טבארש, המריא לפורטוגל, כאשר לטענת גורמים במועדון, מדובר בנסיעה שלכל היותר אישורה מוטל בספק, כאשר השחקן עצמו הבהיר שלא המריא ללא אישור ובמועדון ידעו על כך. וילאן סיפריאן, קיבל אישור להמריא לצרפת וצפוי לחבור לקבוצה במהלך השבוע הבא.

בינתיים, מתיאוס דאבו, העלה בשעות הצהריים פוסט לרשתות החברתיות, בו התייחס למצב כיום בישראל והביע בעיקר אופטימיות: "אני רוצה להודות לכל אלו שמסמסים לי לגבי המצב בישראל יידעו שהכל בסדר. אנחנו בטוחים ופועלים לפי כמה פרוטוקולים של בטיחות ועוקבים אחר כל ההנחיות של הרשויות", כתב הברזילאי.

שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)

"בבניין שלנו יש לנו שטח בטוח שהוא מרגיש טוב עבור המשפחות שלנו. אני רוצה להודות מכל הלב לכל אלו ששלחו את ההודעות שקיבלתי״, הוסיף הברזילאי. ״נמשיך מתוך אמונה ורוגע שהכול יהיה בסדר וסומכים על כך שאלוהים שולט בהכול".