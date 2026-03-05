יום חמישי, 05.03.2026 שעה 19:12
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

דאבו: אנחנו בטוחים ועוקבים אחר כל ההנחיות

חלוץ נתניה פרסם פוסט ברשתות: "יש לנו שטח בטוח בבניין שמרגיש טוב עבור המשפחות". מחלוקת לגבי המראתו של טבארש, סיפריאן טס לצרפת וישוב בשבוע הבא

|
מתאוס דאבו חוגג (שחר גרוס)
מתאוס דאבו חוגג (שחר גרוס)

לאחר שבוע של הפסקה, מכבי נתניה שבה היום (חמישי) בצהריים לאימונים, כאשר ארבעת הזרים שנותרו בארץ, באקארי קונאטה, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה ומתיאוס דאבו נכחו באימון.

הריברטו טבארש, המריא לפורטוגל, כאשר לטענת גורמים במועדון, מדובר בנסיעה שלכל היותר אישורה מוטל בספק, כאשר השחקן עצמו הבהיר שלא המריא ללא אישור ובמועדון ידעו על כך. וילאן סיפריאן, קיבל אישור להמריא לצרפת וצפוי לחבור לקבוצה במהלך השבוע הבא.

בינתיים, מתיאוס דאבו, העלה בשעות הצהריים פוסט לרשתות החברתיות, בו התייחס למצב כיום בישראל והביע בעיקר אופטימיות: "אני רוצה להודות לכל אלו שמסמסים לי לגבי המצב בישראל יידעו שהכל בסדר. אנחנו בטוחים ופועלים לפי כמה פרוטוקולים של בטיחות ועוקבים אחר כל ההנחיות של הרשויות", כתב הברזילאי.

שחקני מכבי נתניה (חגשחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)

"בבניין שלנו יש לנו שטח בטוח שהוא מרגיש טוב עבור המשפחות שלנו. אני רוצה להודות מכל הלב לכל אלו ששלחו את ההודעות שקיבלתי״, הוסיף הברזילאי. ״נמשיך מתוך אמונה ורוגע שהכול יהיה בסדר וסומכים על כך שאלוהים שולט בהכול".

