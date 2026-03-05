אשדוד חזרה לאימונים ללא הזרים, שיצטרפו בשני

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, מ.ס אשדוד חזרה היום (חמישי) לאימונים, כאשר שחקני הקבוצה הזרים השוהים באילת (מלבד קרול נימצ'סקי שנמצא כעת בפולין) צפויים להצטרף כבר בתחילת השבוע הבא. במועדון רוצים לראות איך יעברו הימים הקרובים ואם יהיה שקט - הזרים יצטרפו ביום שני לאימונים.

מאמן הקבוצה, אבי אבינו, על החזרה לאימונים בצל המלחמה מול משמרות המהפכה וחיזבאללה: "קודם כל, חשוב להגיד שבימים כאלה הכדורגל הוא משני. המצב של המדינה והדברים שעוברים על האנשים כאן חשובים הרבה יותר מכל משחק או אימון. המחשבות והלב של כולנו עם מי שנפגע במהלך המלחמה ועם כל מי שעובר תקופה לא פשוטה.

“בתוך המציאות הזאת, חזרנו היום לשגרה מקצועית עם הרבה אנרגיות ומוטיבציה. השחקנים הגיעו מאוד מחויבים ורעבים, ויחד עם הזרים שלנו, שצפויים לחזור לאימונים בתחילת השבוע הבא, אנחנו נשלים את הסגל ונמשיך בהכנות. נעבוד בהדרגה כדי להחזיר את הקצב גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מקצועית, כדי שנגיע מוכנים ככל האפשר לרגע שבו הליגה תחזור לפעילות".