יום חמישי, 05.03.2026 שעה 18:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"שחקנים היום לומדים כדורגל ממש כמו במפעל"

לבנדובסקי בראיון מרתק ל'סקיי ספורט': תפקיד החלוץ ("צריך לחשוב שונה"), קיין ("אני עשיתי את השיא בפחות משחקים") ורשפורד ("יש לו פוטנציאל ענק")

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

הישורת האחרונה של העונה הגיעה, ואולי כך גם אנחנו חוזים ברגעיו האחרונים של אחד מהחלוצים הגדולים ביותר בכל הזמנים, רוברט לבנדובסקי. הפולני בן ה-37 מסיים את החוזה שלו בברצלונה, וכעת הוא נתן ראיון מקיף ומרתק ל’סקיי ספורט’, בוא הוא סיפר רבות על החיים והקריירה.

תחילה, התייחס להארי קיין, שמאיים על שיא השערים שלו בעונת בונדסליגה: “הוא כובש כל כך הרבה, הוא משחק ממש טוב ועושה עבודה נהדרת. ראיתי שאני עשיתי את השיא רק ב-29 משחקים, תאר לך שהיה לי 34 כמוהו. הייתי מבקיע אפילו יותר. בזכותו, אני יכול להיות גאה בשיא שלי עוד יותר (צוחק)”.

“מלמדים לשחק כמו במפעל”

לבנדובסקי דיבר על מה צריך כדי להיות חלוץ על: “אנשים חושבים שאני מתמקד רק בכיבוש שערים ולא מתעניין בטקטיקה. כחלוץ, אתה צריך לחשוב בצורה שונה. שחקנים באקדמיה היום מאוד דומים. הדרך שהם לומדים איך לשחק כדורגל היא סוג של ‘העתק הדבק’, ממש כמו מפעל”.

סלאלום ענק של ילד הפלא של בארסה

הוא המשיך: “כחלוץ אתה חייב לחשוב אחרת ביחס לקבוצה שלך, אי אפשר להישאר בעמדה שהקבוצה מצפה ממך. כחלוץ אתה חייב לדעת לאן ללכת, מאיפה הכדור מגיע, רק אתה במגרש יודע, יש לך סוג של תחושה כזו”.

הפולני המשיך להרחיב בנושא: “אני זוכר שיחה עם פפ גווארדיולה לפני שנים רבות. דיברנו על הטקטיקה. והוא אמר לי שהוא יכול לעזור למסור את הכדור לאזור הרחבה, ‘אבל אף פעם לא להקשיב לשום מאמן שמנסה להגיד לך שאתה צריך ללכת לקורה הקרובה או הרחוקה’”.

רוברט לבנדובסקי ופפ גווארדיולה (רויטרס)רוברט לבנדובסקי ופפ גווארדיולה (רויטרס)

“לרשפורד יש הכל”

החלוץ דיבר גם על מרקוס רשפורד: “אחרי כמה אימונים ראיתי את הפוטנציאל העצום שלו. יש לו הכל – מהירות, דריבל, טכניקה, בעיטה בשתי הרגליים. כל מה שהוא צריך זה ביטחון, אם הוא רואה שאתה מאמין בו, הוא יכול להחזיר 200 אחוזים”.

הוספת תגובה



