יום חמישי, 05.03.2026 שעה 17:13
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ללא רוב הזרים: מכבי תל אביב חזרה להתאמן

הצהובים שבו לאימונים בקריית שלום ללא הצוות המקצועי הזר בראשות רוני דיילה, ועם סיסוקו ואנדרדה שנאלצו להישאר בישראל בניגוד לשאר הזרים במועדון

|
איסוף סיסוקו (מכבי ת
איסוף סיסוקו (מכבי ת"א)

מכבי תל אביב חזרה היום (חמישי) להתאמן בקריית שלום, כאשר עשתה זאת ללא הצוות המקצועי הזר בראשותו של רוני דיילה וגם ללא מרבית השחקנים הזרים שאינם נמצאים בארץ.

כזכור, רק איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה לא ניצלו את האפשרות לעזוב את ישראל לפני מספר ימים עם שאר הקבוצה, כאשר הזרים שעזבו מרביתם עשו זאת כי שהו כאן עם המשפחות והילדים. 

אנשי הצוות הישראלים וחלק מהצוות של דיילה מעבירים את האימונים

כתוצאה מכך, חזרו להתאמן השחקנים הישראלים ובימים הקרובים ינסו להבין במועדון כיצד אפשר להחזיר את הזרים לישראל.

אושר דוידה (מכבי ת"א)אושר דוידה (מכבי ת"א)

עד אז, מי שיעבירו את האימונים לשחקנים הם אנשי הצוות הישראלים שנמצאים במועדון וגם חלק מהצוות של דיילה כמובן, ביניהם מנהל הקבוצה, יואב זיו, אחד העוזרים, אבי ריקן, ישראל קקון שגם הוא צורף לצוות של דיילה וכמובן מאמן הכושר יוסי זיגדון.

