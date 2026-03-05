יום חמישי, 05.03.2026 שעה 17:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

די מריה: אתלטיקו הוא מועדון מוזר, חונק שחקנים

הארגנטינאי, שמשחק בימים אלה בארצו, פתח בביקורת חריפה על הקולצ'ונרוס: "מכבים את השחקנים. הם מתחילים להיעלם, זה קורה לרוב החבר’ה שעוברים לשם"

|
אנחל די מריה נגד אתלטיקו מדריד בגמר ליגת האלופות (רויטרס)
אנחל די מריה נגד אתלטיקו מדריד בגמר ליגת האלופות (רויטרס)

אנחל די מריה, אלוף העולם עם ארגנטינה ושחקן אשר זכה כמעט בכל תואר אפשרי בקריירה, לא מרבה להתראיין. לעומת זאת, היום (חמישי) דיבר שחקן רוסאריו סנטרל בארגנטינה ומתח ביקורת על אתלטיקו מדריד, מועדון אשר היה מיריביו הגדולים בימיו בריאל מדריד.

הכוכב הארגנטינאי דיבר על יחס המועדון בעיקר לחבריו הארגנטינאים (חוליאן אלברס, נהואל מולינה, ניקו גונסאלס ובעבר גם רודריגו דה פול ואחרים): “אתלטיקו הוא מועדון קצת מוזר. כשדברים הולכים טוב, הם הולכים טוב. ואז מרגע אחד לאחר, אני חושב שהם מכבים את השחקנים. הם מתחילים להיעלם. זה קורה לרוב החבר’ה שעוברים שם. יש מעטים שיש להם רצף של פתיחות בהרכב ולא יוצאים ממנו אף פעם”.

די מריה התייחס גם להבדל כאשר שחקני אתלטיקו מגיעים למשחקי הנבחרות: “עם זאת, הדבר החשוב הוא שהכול משתנה כשהם מוזמנים לנבחרת ארגנטינה, הדבר היפה בנבחרת הוא שכשהחבר’ה האלה לובשים את התכלת-לבן הם שחקנים אחרים. הם משתנים ומשחקים בצורה מדהימה. הם נהנים להיות בנבחרת”.

דייגו סימאונה, חוטף ביקורת מבן ארצו (IMAGO)דייגו סימאונה, חוטף ביקורת מבן ארצו (IMAGO)

בהתחשב בכך שמאמן אתלטיקו, דייגו סימאונה, הוא ארגנטינאי, הביקורת של די מריה היא יחסית חריגה, ועיקר בגלל שלא הזכיר את בנו של המאמן, ג’וליאנו סימאונה, אשר משחק גם במדי הקולצ’ונרוס. מעניין לראות האם הראיון ישפיע על אלופת העולם, כאשר כבר בסוף החודש היא צפויה להתמודד מול ספרד החזקה בפינאליסימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */