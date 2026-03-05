"בריאל לא פוסלים את אמבפה למשחק נגד סיטי"

ריאל מדריד נמצאת בתקופה לא פשוטה, כשהיא סובלת גם ממכת פציעות חריפה. אחרי שהבלאנקוס הודיעו שרודריגו סיים את העונה עם קרע ברצועה הצולבת, כעת הם מחכים לראות מה מצבו של קיליאן אמבפה, לו בעיות בברך, שכעת משביתות אותו לזמן לא ידוע.

אבל ישנה גם אופטימיות. היום (חמישי) דווח ב’מארקה’ הספרדי, כי פחות משבוע למשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות נגד מנצ’סטר סיטי, בריאל לא פוסלים שאלברו ארבלואה יוכל להשתמש באמבפה, כבר בהתמודדות בברנבאו.

נכון לעכשיו יש יותר סימני שאלה מוודאות, אך במועדון הלבן משדרים כי השחקן, שממשיך בצרפת בתהליך ההחלמה מהנקע בברך שמלווה אותו מאז תחילת דצמבר האחרון, עושה כל שביכולתו כדי להיות כשיר למפגש הזה, שבו נוכחותו נראית קריטית לסיכויי הקבוצה להמשיך להתקדם בליגת האלופות.

קיליאן אמבפה (רויטרס)

האופטימיות של ארבלואה

“אני מדבר עם אמבפה כל יום וכמובן שאנחנו שולטים במה שקורה לו ואיך הוא מרגיש”, אמר ביום חמישי מאמן הבלאנקוס. “כל יום הוא משתפר וזה תהליך שאנחנו מתקדמים בו יום אחרי יום. נכון להיום יש רק חדשות טובות והוא הולך ומשתפר”.