יום חמישי, 05.03.2026 שעה 17:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"בריאל לא פוסלים את אמבפה למשחק נגד סיטי"

יחזור מהר מהצפוי? ב'מארקה' נכתב כי הבלאנקוס מקווים שהכוכב, שטס לצרפת לטפל בפציעה בברך, יוכל להיות זמין עבור ארבלואה מול התכולים כבר בברנבאו

|
קיליאן אמבפה ואלברו ארבלואה (IMAGO)
קיליאן אמבפה ואלברו ארבלואה (IMAGO)

ריאל מדריד נמצאת בתקופה לא פשוטה, כשהיא סובלת גם ממכת פציעות חריפה. אחרי שהבלאנקוס הודיעו שרודריגו סיים את העונה עם קרע ברצועה הצולבת, כעת הם מחכים לראות מה מצבו של קיליאן אמבפה, לו בעיות בברך, שכעת משביתות אותו לזמן לא ידוע.

אבל ישנה גם אופטימיות. היום (חמישי) דווח ב’מארקה’ הספרדי, כי פחות משבוע למשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות נגד מנצ’סטר סיטי, בריאל לא פוסלים שאלברו ארבלואה יוכל להשתמש באמבפה, כבר בהתמודדות בברנבאו.

נכון לעכשיו יש יותר סימני שאלה מוודאות, אך במועדון הלבן משדרים כי השחקן, שממשיך בצרפת בתהליך ההחלמה מהנקע בברך שמלווה אותו מאז תחילת דצמבר האחרון, עושה כל שביכולתו כדי להיות כשיר למפגש הזה, שבו נוכחותו נראית קריטית לסיכויי הקבוצה להמשיך להתקדם בליגת האלופות.

קיליאן אמבפה (רויטרס)קיליאן אמבפה (רויטרס)

האופטימיות של ארבלואה

“אני מדבר עם אמבפה כל יום וכמובן שאנחנו שולטים במה שקורה לו ואיך הוא מרגיש”, אמר ביום חמישי מאמן הבלאנקוס. “כל יום הוא משתפר וזה תהליך שאנחנו מתקדמים בו יום אחרי יום. נכון להיום יש רק חדשות טובות והוא הולך ומשתפר”.

