בית"ר ירושלים הקדימה את היציאה למחנה באילת

בבית”ר ירושלים מנסים להסתגל למציאות החדשה תחת המלחמה וכבר קיבלו החלטה לצאת למחנה אימון באילת, שכעת צפוי להיות מוקדם בעקבות השינויים האחרונים בהנחיות פיקוד העורף.

במועדון צפויים לצאת כבר מחר (שישי) לעיר הדרומית שבה ימשיכו את החזרה לאימונים. אחרי שמספר זרים הועברו לאילת בשל המצב הביטחוני, ברק אברמוב אישר לקבוצה לצאת למחנה. לפי התכנון, השחקנים ישהו בבית מלון במשך כשבוע, ואושר להם, לצוות המקצועי ולשאר עובדי המועדון להגיע יחס עם בני משפחותיהם.

המחנה צפוי להתקיים עם שני אימונים ביום, וליווי צמוד של כלל המעטפת המקצועית שתצטרף למחנה האימונים. היציאה כבר מחר תקרה כדי לנסות ולהרוויח שני אימונים נוספים במחנה המתוכנן, אחד מחר לפני כניסת שבת והשני בצאת שבת.

במועדון ביקשו מהקהל שלא להגיע לאימונים

בגלל הנחיות פיקוד העורף בבית”ר ירושלים ביקשו במפורש מאוהדי הקבוצה שלא להגיע לאימונים. בהסבר של המועדון נכתב: “המועדון מבקש מאוהדי הקבוצה שלא להגיע לאימונים על מנת שלא ליצור התקהלות העלולה לסכן את שלומם. כמו כן, בשל המגבלות לא יתאפשרו מפגשים עם אוהדים במהלך השהות באילת”.

בנושא אחר, במועדון הודיעו כי הבלם לוקה גדראני קיבל את אישור הצוות המקצועי לטוס לגיאורגיה, שם הוא יתאמן וישחק עם נבחרת גיאורגיה וצפוי לשוב לאחר פגרת הנבחרות הקרובה.