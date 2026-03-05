דיווח: אולם בן 12 אלף מקומות באיראן הוחרב

מבצע “שאגת הארי” נמשך גם היום (חמישי), כאשר לפי דיווחים בתקשורת האיראנית נפגע והושמד אולם הספורט הגדול במתחם אזאדי שבטהרן. על פי סוכנות הידיעות האיראנית ‘ח’באר’, האולם, שמכיל כ-12 אלף מקומות ישיבה, נהרס לחלוטין במהלך התקיפה.

מדובר במבנה המשמש לאירועי כדורסל וכדורעף ונחשב לאחד מאולמות הספורט הגדולים במדינה. בדיווחים בתקשורת הפרסית נטען כי המתחם שימש גם כנקודת התכנסות והתארגנות עבור גורמי ביטחון איראניים. בנוסף נמסר כי בריכות השחייה הסמוכות נפגעו אף הן מהפגיעה, אך בשלב זה לא דווח על נפגעים.

הפגיעה אירעה בסמוך לאצטדיון המרכזי במתחם, ונזק נגרם גם לאזורי התשתית סביבו. אצטדיון אזאדי עצמו מכיל כיום כ-78,116 מקומות ישיבה ונחשב לאחד האצטדיונים הגדולים בעולם. לפי נתונים היסטוריים, במשחק מוקדמות מונדיאל 1998 שנערך במקום נרשמה תפוסת שיא של כ-128 אלף צופים.