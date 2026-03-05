הפעם כן: שחקניות איראן שרו את ההמנון והצדיעו

נבחרת הנשים של איראן שוב עומדת במרכז תשומת הלב בטורניר גביע אסיה באוסטרליה, אך הפעם מסיבה שונה לחלוטין. לאחר שבמשחק הפתיחה השחקניות בחרו שלא לשיר את ההמנון הלאומי ועמדו בדממה, במשחק הבא הן דווקא שרו יחד ואף הצדיעו בזמן נגינתו.

כזכור, לפני המשחק הראשון בטורניר מול דרום קוריאה, השחקניות האיראניות עמדו בשורה בזמן ההמנון אך לא שרו אותו, אקט שעורר כותרות ברחבי העולם. הדבר התרחש על רקע המתיחות הגדולה סביב המצב במדינה והאירועים הדרמטיים שהתרחשו באיראן בימים האחרונים.

המחווה השקטה לפני אותו משחק נתפסה בעיני רבים כאקט מחאה אפשרי נגד המשטר, בזמן שהנבחרת נמצאת מחוץ למדינה ומשחקת בטורניר הבינלאומי. גם במסיבת העיתונאים שלאחר מכן נמנעו אנשי הנבחרת מלהתייחס באופן ישיר למצב הפוליטי והעדיפו להתרכז בכדורגל.

כעת, לפני המשחק השני בטורניר, נרשמה תפנית: השחקניות שרו את ההמנון האיראני ואף הצדיעו בזמן נגינתו, במה שנראה כהבדל בולט לעומת המחזה ממשחק הפתיחה. האירוע ממשיך לעורר עניין רב סביב הנבחרת האיראנית, שנאלצת להתמודד עם תשומת לב בינלאומית גדולה – לא רק בגלל התוצאות על הדשא, אלא גם בשל הרקע הפוליטי הרגיש שמלווה את השתתפותה בטורניר.