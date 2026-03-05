קרבאצ'ו שוחרר מנתניה, ימשיך להשתקם בארה"ב

אליצור נתניה הודיעה כי הסנטר, ניקו קרבאצ'ו, ששבר עת רגלו במשחק הקבוצה האחרון ב-21.2, שוחרר מהקבוצה בהסכמה הדדית וימשיך את השיקום בארצות הברית.

קרבאצ'ו (28, 2.08) שיחק בליגה עם נתניה בעשרה משחקי ליגה, בהם תרם ממוצעים של 7.1 נקודות, 7.2 ריבאונדים , 1.6 אסיסט, 0.7 חסימה ומדד ממוצע של 9.8. נתניה כבר הביאה בסוף פברואר את קמרון אוליבר כמחליף.

בהודעת המועדון נכתב: “בהסכמה משותפת בין הצדדים, ניקו ימשיך את תהליך השיקום שלו בארה״ב. אנחנו רוצים להודות לניקו על התקופה שלו במועדון, על המחויבות, העבודה הקשה והאופי שהביא איתו למגרש ומחוצה לו. מאחלים לך החלמה מהירה והמון הצלחה בהמשך הדרך! תמיד תהיה חלק מהמשפחה שלנו”.

הנתנייתים במקום האחרון בליגת ווינר סל, עם מאזן שלילי של 14 הפסדים אל מול שלושה ניצחונות בלבד לאחר 17 מחזורים עד כה העונה.