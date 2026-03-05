חוסר המזל של רודריגו יהפוך למזל של ניימאר?

כל העיניים מופנות כעת ל-16 במרץ. ההודעה ביום שלישי כי רודריגו יחמיץ את המונדיאל טרפה את הקלפים במאבק על מקום בסגל נבחרת ברזיל. ההכרזה הבאה על הסגל, שתתקיים ב-16 במרץ לקראת שני משחקי ידידות בארצות הברית מול צרפת (ב-26 במרץ בבוסטון) וקרואטיה (ב-31 במרץ באורלנדו), תזכה למעקב צמוד במיוחד, בעיקר מצד ניימאר בן ה-34.

הצוות המקצועי של ברזיל "עוקב מקרוב אחרי ההתקדמות הפיזית שלו"

בעוד שחקן סנטוס הביע תנחומים ל"אח הקטן" שלו בפוסט באינסטגרם, ההיעדרות של רודריגו עשויה לסייע לו להשיג את המטרה הגדולה של סוף הקריירה שלו - להשתתף במונדיאל 2026. החזרה שלו לברזיל ב-2025 במדי סנטוס הייתה חלק מהניסיון לחזור לנבחרת, שממנה נעדר מאז הפציעה הקשה מאוד בברך שמאל במשחק מול אורוגוואי ב-17 באוקטובר 2023. לאחר שעבר ניתוח נוסף בסוף דצמבר, שחקן פ.ס.ז' לשעבר כבר שיחק מאז שלושה משחקים וכבש שני שערים.

לפי ‘גלובו אספורטה’, הוא אכן נחשב לאופציה על ידי הצוות המקצועי של ברזיל, ש"עוקב מקרוב אחרי ההתקדמות הפיזית שלו". לפני פרסום הסגל לשני המשחקים הקרובים של ברזיל הוא צפוי לשחק עוד שני משחקים במדי סנטוס מול מיראסול וקורינתיאנס. המאמן קרלו אנצ'לוטי, שנשאל שוב ושוב בנושא, נזהר מאוד כדי לא ליצור ציפיות שווא. בשלב זה ניימאר עדיין אינו בחירה מובטחת, וגם לא האפשרות הראשונה למלא את החלל שהותיר רודריגו, מלך השערים של הסלסאו מאז המונדיאל האחרון עם 8 שערים.

ניימאר ורודריגו (רויטרס)

תחרות חזקה

האופציה הראשונה של הצוות המקצועי עשויה להיות שינוי טקטי, כאשר ויניסיוס יחזור לאגף שמאל, עמדה שבה שיחק בדרך כלל רודריגו, למרות היכולת שלו לשחק בכל עמדות ההתקפה. במקביל יחפשו שחקן מרכזי יותר בחלק הקדמי, כאשר גבריאל מרטינלי נחשב למועמד המוביל. ניימאר כבר לא משחק באגף שמאל וכעת עליו להיאבק על תפקיד התקפי מרכזי יותר בסגל, אלא אם אנצ'לוטי יחליט לחזק דווקא את מרכז המגרש, דבר שלא בהכרח ישרת את מטרותיו.

התחרות צפויה להיות קשה מאוד עבור כוכב ברצלונה לשעבר. מתאוס קוניה, ריצ’ארליסון, ז'ואאו פדרו, קאיו ז'ורז'ה, איגור ז'סוס ו-ויטור רוקה כבר זומנו לנבחרת על ידי אנצ'לוטי מאז שמונה לתפקיד ביוני 2025. גם אנטוני מבטיס נמצא במעקב, כמו גם לואיז הנריקה מזניט. בנוסף, יש לקחת בחשבון גם את אנדריק, בהתאם ליכולת שלו בליון. הדרך לארצות הברית עדיין ארוכה, וניימאר יידע בתוך פחות משבועיים עד כמה הוא קרוב או רחוק מהיעד הזה.