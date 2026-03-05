סלטה למדונה: נשמח לחולצה שלבשת ב-1990

סיפור יוצא דופן מגיע מספרד: סלטה ויגו פרסמה מכתב פתוח ופומבי לכוכבת הפופ העולמית מדונה, בתקווה לאתר את חולצת המועדון שלבשה הזמרת במהלך הופעה שנערכה באצטדיון הקבוצה בשנת 1990. המכתב נכתב על ידי נשיאת המועדון, מריאן מוריניו טראסו, ומתייחס להופעה שקיימה מדונה ב-29 ביולי 1990 באצטדיון בלאידוס שבעיר ויגו, אז עלתה לבמה כשהיא לובשת את החולצה התכולה של הקבוצה.

בפתח המכתב כתבה הנשיאה: “מדונה היקרה, אני כותבת לך את המכתב הזה משום שאנחנו זקוקים לעזרתך. ב-29 ביולי 1990 הופעת באצטדיון של סלטה ויגו, מועדון הכדורגל שאני עומדת בראשו. באותו ערב לבשת את החולצה התכולה שלנו. הזיכרון הזה עדיין חי מאוד בקרב האוהדים שלנו. התמונה שלך עם החולצה שלנו הפכה למיתוס והיא חלק מההיסטוריה של סלטה, שגם נכתבת מחוץ למגרש”.

עוד הוסיפה: “רבים רואים בכך רק אנקדוטה פשוטה, אבל אני אוהבת לחשוב ששום דבר לא קורה במקרה. למרות שזו לא הייתה חולצת הכדורגל היחידה שלבשת על הבמה, התמונה הזו החלה לזרוח בצורה אחרת עם השנים. כי היום אנחנו מבינים טוב יותר במה האמנת אז: להטיל ספק במוסכמות ולעמוד מול מי שמנסה לומר לך מה מותר ומה אסור לך לעשות”.

“זהו נכס רגשי, האם החולצה אצלך?”

הנשיאה הדגישה כי המועדון מזדהה עם אותו מסר: “במועדון שאני עומדת בראשו אנחנו מזהים את עצמנו בגישה הזו לעולם. לכן יש לנו תקווה למצוא את הפריט הזה. החיפוש הזה אינו גחמה; זהו מעשה של זיכרון, זהו נכס רגשי של המועדון שלנו. ביום שישי הקרוב, 6 במרץ, אנחנו רוצים להקדיש לך מחווה קטנה של אהבה מהבית שלנו, אצטדיון בלאידוס”.

לסיכום: “זה יקרה בשעה 21:45, לפני המשחק סלטה ויגו נגד ריאל מדריד, מתוך רצון לשאול אותך בחיבה את השאלה הזו. האם החולצה אצלך? אם את יודעת היכן היא נמצאת או רוצה לעזור לנו, בבקשה צרי קשר בהודעה פרטית”. כעת נותר לראות האם מדונה אכן מחזיקה עדיין בחולצה ההיסטורית, ואולי תפתיע את אוהדי סלטה ויגו עם תשובה.