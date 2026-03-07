בעקבות הפציעות: המציאות החדשה של קאנסלו

מסקנות חיוביות רבות לברצלונה לאחר משחק הגומלין של חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד, למרות שבסופו של דבר נעצרה ממש על הסף. הקבוצה הקטלונית הגיעה למשחק לאחר הופעה מרשימה מול ויאריאל בליגה, ועשתה עוד צעד קדימה בכל הרמות כדי להביס 0:3 את הקולצ'ונרוס. רק שער אחד היה חסר כדי להשלים את הערב ולכפות הארכה, אך זה לא קרה.

כמעט כל שחקני ברצלונה הציגו את הגרסה הטובה ביותר שלהם מול אתלטיקו. לאמין ימאל, מארק ברנאל, פדרי, פאו קוברסי, שחקנים רבים בלטו והקטינו את החבורה של דייגו סימאונה. גם ז'ואאו קאנסלו, שאם מול לבאנטה לפני מעט יותר משבוע החל להראות מדוע דקו החליט להחתים אותו בחלון החורף, הרי שמול האדומים-לבנים הוא כבר הצדיק לחלוטין את ההחתמה. הוא עשה זאת דרך היכולת שלו על הדשא, וגם הפציעות הלא מוצלחות של ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה אישרו זאת.

התקופה השנייה של הפורטוגלי בקאמפ נואו לא החלה בצורה טובה במיוחד. הפורטוגלי סבל מחוסר המשכיות בחודשים הראשונים של העונה עם אל הילאל והתקשה להסתגל שוב לרמה התחרותית הגבוהה של הכדורגל האירופי. זה היה משהו טבעי ומובן לחלוטין, שלא השפיע עליו אפילו אחרי המשחק החלש שלו באלבסטה. בגיל 31, כשהוא מודע היטב לחוזקות ולחולשות שלו, ז'ואאו ידע שהוא רק צריך זמן כדי להיכנס לכושר ולהחזיר לעצמו את התחושה הטובה. האנזי פליק חיכה לו וכשהגיע הרגע, נתן בו אמון.

ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

החתמה מוצדקת

וקאנסלו לא היה יכול להגיב טוב יותר. כבר מהשנייה הראשונה מול לבאנטה ניתן היה לראות שחקן שונה לחלוטין מזה שעבר כמעט מבלי להותיר חותם על הדשא במהלך החודש הראשון שלו. חד, מהיר, התקפי, מחויב גם בהגנה. הוא סיפק בישול וחצי בניצחון של ברצלונה מול לבאנטה וזרע את הזרעים לגרסה שהגיעה לשיאה בניסיון הקאמבק ההיסטורי בגביע.

לאחר שהחל כמגן שמאלי ופתח את המשחק לרוחב המגרש, הפציעה המוקדמת של קונדה אילצה את קאנסלו לעבור לעמדת המגן הימני. שם שיחק את רוב 90 הדקות מול אתלטיקו מדריד. הוא הסיר את הספקות לגבי שיתוף הפעולה שלו עם לאמין ימאל והתחבר איתו מצוין גם התקפית וגם הגנתית, היה כמו סכין בהתקפה ובישל למארק ברנאל את השער השלישי של הערב. מתוך 112 פעולות במשחק, מסר 77 מסירות מדויקות, השלים 2 דריבלים, חילץ 3 כדורים וניצח 6 מאבקים.

ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

אם בזכות השיפור ביכולתו והפציעה של קונדה כבר היה ברור למדי שהאנזי פליק יצטרך אותו לפחות עד לפגרת הנבחרות בסוף החודש, תקופה שבה ברצלונה תשחק 3 מחזורים חשובים בליגה ואת שמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל, הרי שכאשר אלחנדרו באלדה ביקש חילוף במחצית השנייה זה הפך לברור עוד יותר.

כל האפשרויות של פליק בהגנה

עד שקונדה ובאלדה יחזרו מהפציעות השריריות שלהם, ז'ואאו קאנסלו יהיה אחת משתי האפשרויות של פליק בשני האגפים בהגנה. הוא יחלק את האגף השמאלי עם ג'רארד מרטין ואת הימני עם אריק גארסיה. מארק קסאדו יכול לשמש גם הוא כאפשרות חירום בעמדת המגן הימני, והוא כבר שיחק שם מול גוודלחרה בסיבוב הראשון של גביע המלך. צריך לזכור שגם ז'ופרה טורנטס, ההימור הגדול של המועדון לעתיד בעמדת המגן השמאלי, צפוי להיעדר כ-3 חודשים.

במרכז ההגנה נותרו פאו קוברסי ורונאלד אראוחו כשני הבלמים הטבעיים היחידים (לאורוגוואי יש גם ניסיון כמגן ימני, אך לא תחת פליק), ולכן המאמן הגרמני יצטרך לשחק עם השחקנים הרב-גוניים בהתאם לצרכים שלו וליריבות: האגף שבו ישחק קאנסלו ישחרר את אריק גארסיה או את מרטין לשחק כבלם.