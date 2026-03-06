יום שישי, 06.03.2026 שעה 15:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"ריאל מדריד שוקלת את עתידו של מסטנטואונו"

צ'אבי אלונסו פינה לו מקום בקבוצה, אך ארבלואה לקח ממנו את המקום הזה. דיווח: במועדון שוקלים האם נכון שילך בעקבות אנדריק וייצא לתקופת השאלה

|
מסטנטואונו (IMAGO)
מסטנטואונו (IMAGO)

מעטים הם השחקנים הצעירים שהצליחו לפרוץ מיד עם הגעתם לסגל של ריאל מדריד. ג’וד בלינגהאם, בגיל 19, הבריק כבר מהיום הראשון, אך אחרים, כמו ויניסיוס עצמו בגיל 18, נאלצו להילחם על מקומם עד שהפכו לשחקני הרכב קבועים בהתקפה לאחר עזיבתו של כריסטיאנו רונאלדו.

פרנקו מסטנטואונו מגלה עד כמה קשה להגיע לקבוצה כמו ריאל מדריד, שבה החלוצים כבר מבוססים. אנדריק יכול להסביר לו עד כמה קשה לשחק לצד "פרות קדושות" כמו קיליאן אמבפה או ויניסיוס עצמו. הוא גם לא היחיד שחווה את הקושי הזה, כפי שמעיד גם רודריגו, שגם הוא התקשה למרות האיכות הגדולה שלו.

המשחק של הארגנטינאי מול חטאפה הפך למוקד הביקורת. הוא ספג כרטיס אדום לאחר הופעה לא יציבה כאשר הקבוצה בפיגור. "איזו בושה, איזו בושה מחורבנת", כתב השופט הגליסיאני מוניס רואיס בדו"ח המשחק, בעקבות התלונות של הארגנטינאי על בזבוזי הזמן המתמשכים והבוטים של חטאפה.

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

אלונסו וארבלואה

מסטנטואונו קיבל נראות אצל צ'אבי אלונסו, שהעניק לו מקום בקבוצה גם אם לא הבריק מלבד רגעים קטנים שהראו פוטנציאל גדול שעדיין צריך להתפתח. ארבלואה לא נתן לו את אותה המשכיות. מעמדו הלך ונחלש עד ששיחק רק 40 דקות ב-6 המשחקים האחרונים (מתוך 540 אפשריות). עם זאת, ייתכן שלדבר יש מטרה.

הארגנטינאי הוא שחקן עם אופי, אך גילו הצעיר עדיין בוגד בו למרות הראש הטוב שיש לו. חסר לו ניסיון בכדורגל ששונה מזה שממנו הגיע. הרצון להצליח גובר עליו לעיתים ומוביל אותו לפעולות פזיזות. במועדון מאמינים באופן מוחלט בפוטנציאל שלו, אך גם מודים שהוא צריך להתפתח כדי להתחרות עם חבריו לקבוצה.

הניסיון של אנדריק

הניסיון עם אנדריק מתחיל להשפיע על מקבלי ההחלטות בריאל. הברזילאי מתפתח בקצב מהיר בליון לאחר שנה וחצי של כמעט חוסר דקות. ההתפתחות שלו נעצרה, אך כעת הוא מתחיל להחזיר את החותמת שגרמה לריאל מדריד להחתים אותו.

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

מסטנטואונו, בן 18, עשוי ללכת בעקבות הברזילאי ולצאת בהשאלה לקבוצה שתוכל להתמודד באירופה. ההזדמנויות שלו בריאל מדריד יגיעו בטפטוף. גם אם יקבל דקות, יהיה עליו לדחוק הצידה שני שחקני הרכב קבועים כמו ויניסיוס ואמבפה. עצירת ההתקדמות שלו עלולה להזיק לשחקן מבטיח שמסתכן בקיפאון אם ימשיך להישאר בקבוצה.

