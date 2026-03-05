יום חמישי, 05.03.2026 שעה 17:09
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5328-4127נאפולי3
5119-3727רומא4
4820-4427קומו5
4728-4627יובנטוס6
4524-3727אטאלנטה7
3932-3627בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3539-3127אודינזה10
3427-2627לאציו11
3332-2027פארמה12
3036-2927קליארי13
3047-2727טורינו14
2739-3227גנואה15
2442-3027פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1544-2027פיזה19
1548-2027ורונה20

התנאי של אלגרי לריאל מדריד: רוצה את מודריץ'

האיטלקי נמצא ברשימת המועמדים לאימון הבלאנקוס בעונה הבאה, והוא מעוניין בקשר כחלק מהפרויקט שלו, כעוזר מאמן וכיד ימינו. גם שמו של ראביו הוזכר

מסימיליאנו אלגרי ולוקה מודריץ' (IMAGO)
מסימיליאנו אלגרי ולוקה מודריץ' (IMAGO)

מסימיליאנו אלגרי נכנס חזק לרשימת המועמדים האפשריים לאימון ריאל מדריד החל מהעונה הבאה. המאמן האיטלקי, שמוערך מאוד על ידי פלורנטינו פרס, כבר קיים בעבר מגעים עם המועדון בשתי הזדמנויות, וכעת הוא כן פתוח להצטרף למועדון הלבן.

באיטליה מציינים כי אלגרי כבר הציב כמה תנאים ברורים כדי לקבל את התפקיד, ואחד מהם חד מאוד: הוא רוצה את מודריץ' בפרויקט שלו וגם את הקשר אדריאן ראביו, בנוסף לדרישה לקבל השפעה על רשימת ההחתמות והעזיבות בפרויקט הבא של ריאל מדריד, במטרה לנסות לזכות בכל התארים.

על פי הדיווח ב'טוטוספורט', אלגרי מוכן להעמיק את המשא ומתן ברגע שסיכויי הזכייה בסקודטו יתפוגגו, דבר שעשוי לקרות כבר בסוף חודש מרץ לאור פער הנקודות שהוא מחזיק מול אינטר. לאלגרי ברור שבמילאן הנוכחית הוא כנראה לא יוכל להתקדם יותר, והוא פתוח לעזוב את הליגה האיטלקית, דבר שמעולם לא קרה למרות שקיבל לאורך הקריירה הצעות מעניינות מריאל מדריד ומהפרמייר ליג. כל הסימנים מצביעים על כך שהמועדון האיטלקי לא יעשה יותר מדי בעיות במקרה של עזיבה, למרות שנותרה לו עוד שנה בחוזה.

מודריץ' ואלגרי (IMAGO)

“רוצה את מודריץ’ כעוזר מאמן”

אלגרי רוצה שלוקה מודריץ' יהיה חלק מהפרויקט שלו, אך לפי התכנון לא כשחקן אלא כעוזר המאמן הראשי, וזאת למרות שהקרואטי היה אחד השחקנים שנעשה בהם הכי הרבה שימוש במילאן העונה, גם בגיל 40. המאמן האיטלקי סבור שמודריץ' מכיר היטב את המועדון, בעל השפעה גדולה בחדר ההלבשה ויכול להיות יד ימינו המושלמת כדי לשמור על קשר טוב עם השחקנים.

בנוסף, אלגרי סבור שריאל מדריד חייבת איזון במרכז השדה, וכאן נכנסת לתמונה דמותו של ראביו, שחקן שהיה מבחינתו בלתי מעורער במילאן כאשר לא סבל מבעיות פיזיות. בדיווח צוין גם כי המאמן ביקש חיזוק נוסף במרכז השדה ובעיקר בהגנה כדי להשלים סגל איכותי. אלגרי תמיד ביסס את ההצלחות שלו על קבוצות עם יציבות הגנתית גבוהה לצד כישרון התקפי.

אדריאן ראביו (IMAGO)

בריאל מדריד אוהבים את האפשרות של אלגרי כדי לעשות סדר בתוך חדר ההלבשה. פלורנטינו פרס חשב גם על יורגן קלופ, אך הגרמני מושך זמן ולא מתכוונים להמתין לו, וגם שמו של אונאי אמרי נבדק, לאחר הצלחתו בפרמייר ליג. נשיא המועדון מחפש מאמן מנוסה, וקרלו אנצ'לוטי אף דיבר בשבחו של מאמן מילאן הנוכחי, שהיה מועמד להגיע לריאל מדריד כבר ב-2019 וב-2021.

