התנאי של אלגרי לריאל מדריד: רוצה את מודריץ'

מסימיליאנו אלגרי נכנס חזק לרשימת המועמדים האפשריים לאימון ריאל מדריד החל מהעונה הבאה. המאמן האיטלקי, שמוערך מאוד על ידי פלורנטינו פרס, כבר קיים בעבר מגעים עם המועדון בשתי הזדמנויות, וכעת הוא כן פתוח להצטרף למועדון הלבן.

באיטליה מציינים כי אלגרי כבר הציב כמה תנאים ברורים כדי לקבל את התפקיד, ואחד מהם חד מאוד: הוא רוצה את מודריץ' בפרויקט שלו וגם את הקשר אדריאן ראביו, בנוסף לדרישה לקבל השפעה על רשימת ההחתמות והעזיבות בפרויקט הבא של ריאל מדריד, במטרה לנסות לזכות בכל התארים.

על פי הדיווח ב'טוטוספורט', אלגרי מוכן להעמיק את המשא ומתן ברגע שסיכויי הזכייה בסקודטו יתפוגגו, דבר שעשוי לקרות כבר בסוף חודש מרץ לאור פער הנקודות שהוא מחזיק מול אינטר. לאלגרי ברור שבמילאן הנוכחית הוא כנראה לא יוכל להתקדם יותר, והוא פתוח לעזוב את הליגה האיטלקית, דבר שמעולם לא קרה למרות שקיבל לאורך הקריירה הצעות מעניינות מריאל מדריד ומהפרמייר ליג. כל הסימנים מצביעים על כך שהמועדון האיטלקי לא יעשה יותר מדי בעיות במקרה של עזיבה, למרות שנותרה לו עוד שנה בחוזה.

מודריץ' ואלגרי (IMAGO)

“רוצה את מודריץ’ כעוזר מאמן”

אלגרי רוצה שלוקה מודריץ' יהיה חלק מהפרויקט שלו, אך לפי התכנון לא כשחקן אלא כעוזר המאמן הראשי, וזאת למרות שהקרואטי היה אחד השחקנים שנעשה בהם הכי הרבה שימוש במילאן העונה, גם בגיל 40. המאמן האיטלקי סבור שמודריץ' מכיר היטב את המועדון, בעל השפעה גדולה בחדר ההלבשה ויכול להיות יד ימינו המושלמת כדי לשמור על קשר טוב עם השחקנים.

בנוסף, אלגרי סבור שריאל מדריד חייבת איזון במרכז השדה, וכאן נכנסת לתמונה דמותו של ראביו, שחקן שהיה מבחינתו בלתי מעורער במילאן כאשר לא סבל מבעיות פיזיות. בדיווח צוין גם כי המאמן ביקש חיזוק נוסף במרכז השדה ובעיקר בהגנה כדי להשלים סגל איכותי. אלגרי תמיד ביסס את ההצלחות שלו על קבוצות עם יציבות הגנתית גבוהה לצד כישרון התקפי.

אדריאן ראביו (IMAGO)

בריאל מדריד אוהבים את האפשרות של אלגרי כדי לעשות סדר בתוך חדר ההלבשה. פלורנטינו פרס חשב גם על יורגן קלופ, אך הגרמני מושך זמן ולא מתכוונים להמתין לו, וגם שמו של אונאי אמרי נבדק, לאחר הצלחתו בפרמייר ליג. נשיא המועדון מחפש מאמן מנוסה, וקרלו אנצ'לוטי אף דיבר בשבחו של מאמן מילאן הנוכחי, שהיה מועמד להגיע לריאל מדריד כבר ב-2019 וב-2021.