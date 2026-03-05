יום חמישי, 05.03.2026 שעה 12:30
ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
5715-4327אוניון סן ז'ילואז1
5632-5127קלאב ברוז'2
5430-4427סט. טרוידן3
4333-3927אנדרלכט4
4230-3627מכלן5
3840-3927גנק6
3641-4127גנט7
3534-2527סטנדרד ליאז'8
3538-3427ווסטרלו9
3330-3027אנטוורפן10
3337-3627שרלרואה11
2944-3727זולטה וורחם12
2842-2927לובן13
2840-3427סרקל ברוז'14
2631-2227לובייר15
1844-2127דנדר16

דיווח: בנפיקה מצטרפת למרוץ אחרי ענאן חלאילי

במקביל להתעניינות של ניוקאסל בישראלי של אוניון סן ז'ילואז, סשה טבוליארי מדווח כי מועדון הפאר הפורטוגלי שם אותו בראש רשימת מטרות הרכש בקיץ

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

אחרי שלפני שבוע עלה דיווח ב’דיילי מייל’ האנגלי כי ניוקאסל מעוניינת בענאן חלאילי, כעת העיתונאי המוערך סשה טבוליארי מדווח כי קבוצת פאר נוספת מצטרפת למרוץ אחר הישראלי.

על פי הדיווח, הקיצוני של אוניון סן ז'ילואז נמצא בראש רשימת הסקאוטינג של המועדון הפורטוגלי ואף עשוי להפוך לעדיפות הראשונה בשוק ההעברות עבור המועדון בחלון הקיץ הקרוב.

הפריצה המשמעותית של שחקן נבחרת ישראל הגיעה העונה בליגת האלופות, שם כבש שלושה שערים במדי הקבוצה הבלגית. בין היתר הבקיע צמד בהפסד 3:2 למארסיי בדצמבר האחרון, והוסיף שער ניצחון יוקרתי במשחק הביתי מול אטאלנטה.

בנוסף להצלחה באירופה, הישראלי עושה חייל גם בליגה המקומית בבלגיה ובאופן כללי חובה פריצה משמעותית. בגיל 21 בלבד הוא עשוי לעשות את קפיצת המדרגה היישר למועדון פאר אירופי.

