ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

מטורף: קיבל חולצה משחקן ראיו, והוריד 30 ק"ג

אוהד של וייקאנו זכה למחווה מאיבן באליו ושיתף: "אמרתי לו בצחוק שהחולצה עוד תתאים לי, והייתי 110 ק"ג אז". כעבור מספר חודשים חזר, והקפטן זיהה

|
איבן באליו (IMAGO)
איבן באליו (IMAGO)

רגע מיוחד בתוכנית הרדיו בתחנה של ה’מארקה’ הפך לסיפור מרגש על כדורגל, אנושיות ושינוי אישי, והכל בזכות מפגש מקרי של אוהד עם מגן ראיו וייקאנו, איבן באליו. האוהד סיפר בתוכנית כי הכל התחיל ביום משחק שגרתי.

“הגעתי למגרש כאילו זה עוד משחק רגיל. במהלך החימום קמתי וצעקתי לאיבן באליו. הסתקרנתי שהוא אלבני כי בדיוק עמדתי לנסוע לאלבניה. אחרי המשחק הוא ניגש אליי ונתן לי את חולצת החימום שלו”, שיתף האוהד.

לדבריו, המחווה הקטנה הזו הפכה לרגע משמעותי במיוחד. “אמרתי בצחוק שהחולצה תתאים לי, אבל באותו רגע שקלתי 110 קילו”, סיפר בחיוך. מבלי שהתכוון לכך, באליו הצית אצלו ניצוץ, וכעבור מספר חודשים הוא הוריד 30 ק”ג.

השלימה פערים: 0:3 לראיו על אוביידו

כעבור כמה חודשים: באליו זיהה אותו

כמה חודשים לאחר מכן האוהד הגיע לאצטדיון בווייקאס כדי לצפות במשחק של ראיו וייקאנו, ושם הופתע לגלות שהמגן זוכר אותו. “הוא ניגש אליי, בירך אותי, זכר מי אני ואפילו נתן לי את החולצה שלו. המחווה הזאת פשוט כבשה אותי”, אמר.

כיום, אחרי שינוי פיזי מרשים והורדה משמעותית במשקל, הוא מספר בגאווה שחולצת המשחק של באליו כבר מתאימה לו בדיוק, סיפור קטן על כדורגל, השראה וכוחם של רגעים אנושיים שמתרחשים מחוץ לקווים.

