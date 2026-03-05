יום חמישי, 05.03.2026 שעה 12:31
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

שטינברג: כל עוד יש אזעקות, לא נחזיר את הליגה

יו"ר מנהלת הכדורסל הגיב לאישור פקע"ר לחזור לאימונים והבהיר בשיחה עם ONE כי לא יילקחו סיכונים מיותרים: "אין לנו עניין שהזרים לא ירצו להיות פה"

|
תמיר בלאט מול וסיליה מיציץ׳ (ראובן שוורץ)
תמיר בלאט מול וסיליה מיציץ׳ (ראובן שוורץ)

על רקע אישור פיקוד העורף לחזור לאימונים, במנהלת ליגת העל בכדורסל לא ממהרים לקבל החלטות בנוגע לחידוש המשחקים. ארי שטינברג, יו"ר המנהלת, אמר בשיחה עם ONE כי בכוונת המנהלת לשבת היום (חמישי) ולגבש מתווה שיאפשר את החזרת הליגה בביטחון מקסימלי, אך גם הבהיר כי המצב הביטחוני הנוכחי עדיין מהווה מכשול משמעותי.

"נשב היום ונחליט על מתווה, אבל לא ניקח סיכונים", הסביר שטינברג, והוסיף: "כל עוד יש פה אזעקות, לא נחזיר את הליגה. רק הלילה היו לנו שלוש או ארבע אזעקות. אין לנו שום עניין שהזרים לא ירצו להיות פה ולא ניקח שום סיכון, בטח לא עם השחקנים הזרים ובני משפחותיהם".

לסיכום, הדגיש יו"ר המנהלת את החשיבות שבקבלת החלטות שקולה: "אין לנו שום עניין לפעול במהירות שבסופו של דבר רק תפגע בנו. אם צריך, נחכה כמה ימים כדי לדעת לאן זה הולך".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */