מכבי ת"א חסרה, בית"ר בסגל מלא: תמונת מצב

בינתיים מחזור אחד נדחה ועדיין אין בהירות מלאה לגבי מתי המשחקים בארץ יחזרו, אבל מה שכן ההקלות של פיקוד העורף כן מאפשרות לקבוצות לחזור להתאמן. רק שלא מעט מועדונים נמצאים במצב בעייתי בכל הנוגע לזרים, וכעת ONE עושה לכם סדר בכל 14 הקבוצות בליגת העל מי כאן ומי צריך לחזור על מנת לשוב לאימונים.

מכבי תל אביב

שני זרים נמצאים בארץ: קרווין אנדרדה ואיסוף סיסוקו, מה שאומר שטייריס אסאנטה, כריסטיאן בליץ’, מוחמד עלי קמארה, הליו וארלה, יון ניקולאסקו (סיים עונה) ואמיר סהיטי עזבו. בשלב הזה במועדון מתעסקים בעיקר בשאלה של כיצד ניתן להחזיר את כולם וכאשר זה יקרה מצפים כי כולם ישובו ומקווים לא להיתקל בקשיים בנושא.

איסוף סיסוקו (חגי מיכאלי)

עירוני טבריה

פיטר מייקל בחיפה עובר טיפולים בפציעה שלו, אונדרז' באצ'ו ומשפחתו אצל חברים ליד ירושלים. סטניסלב בילנקי, מוחמד אוסמן, רוג'ריו דוס סנטוס וסמביניה באילת והם יחזרו היום. כל הזרים יתייצבו מחר לאימון הקבוצה, למעט מייקל הפצוע.

סמביניה בפעולה (חג'אג' רחאל)

הפועל ירושלים

שלושה מתוך חמשת בחו''ל: רואל סוטיריו, דויד דומג'וני ומרקו רקוניאץ'. בארץ נמצאים ג'ון אוטומאו ואנדרו אידוקו. אין חשש שמישהו מהזרים יסרב לחזור ארצה ברגע שיתאפשר. הקבוצה חוזרת היום להתאמן.

ג'ון אוטומאו (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים

כל הזרים בארץ. לוקה גדראני ישוחרר לנבחרת גאורגיה מוקדם ממה שתוכנן בשל המצב והבעיות הצפויות עם טיסות יוצאות מישראל, מה שאומר שמיגל סילבה, ג’ונבוסקו קאלו, ברייאן קרבאלי, בוריס אינו, חסונד חונסאלס, נאנא אנטווי ואילסון טבארש פה. בית"ר חוזרת היום להתאמן, האפשרות לצאת למחנה אימון באילת עדיין על הפרק.

לוקה גדראני (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע

כלל הזרים, קינגס קאנגווה, לוקאס ונטורה, ג’יבריל דיופ, איגור זלאטנוביץ’, ג’בון איסט והלדר לופס, לא בישראל.

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

הפועל תל אביב

צ’יקו, מרקוס קוקו, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, לויזוס לואיזו, עמנואל בואטנג ושאנדה סילבה לא בישראל, כשרק פרננד מאיימבו מהזרים כן בארץ.

לויזוס לואיזו (רועי כפיר)

מ.ס אשדוד

חוץ מקרול נימצ’יסקי שחזר לפולין, כל הזרים נמצאים בישראל, כשהם אף באילת. מדובר בהייפורד בוהאן, טימותי אוואני, יוג’ין אנסה, ויקטור אוצ'אי, איברהים דיאקטה, אריאל מנדי וקארים קימבידי.

יוג'ין אנסה (שחר גרוס)

הפועל חיפה

הקבוצה חוזרת להתאמן מחר בבוקר. הזרים קיבלו אישור מיוחד להישאר עד מוצאי שבת, כולל, לסוף שבוע באילת, והם יצטרפו ביום ראשון לאימונים. כלל הזרים כאמור באילת ללא יוצא מן הכלל. מדובר באנדריה רדולוביץ’, דריו זופריץ’, סאנה גומס, רג'יס אנדו, סנדרו אלטונשווילי ואיוון קריצ’אק.

סאנה גומס (עמרי שטיין)

מכבי חיפה

למעט פדראו כל הזרים היו בישראל, אבל אתמול ג’ורג’ה יובאנוביץ’ עזב לסרביה לפני שידעו על הקלות בהנחיות. כלומר עבדולאי סק, פייר קורנו (סיים את העונה), יילה בטאיי, מנואל בנסון, קנג’י גורה, סדריק דון, פיטר אגבה וטריבנטה סטיוארט בארץ.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

מכבי בני ריינה

כל הזרים של נועלת הטבלה עזבו את ישראל. במועדון עדיין לא קבעו מועד לחזרה לאימונים, ולא חוששים מחזרת הזרים, באמונה שכאשר יתאפשר הם יחזרו ללא בעיות. מדובר באנטוניו ספר, ויטאלי דמשקאן, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה, וירגל פינסון וכריס תהי.

אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)

בני סכנין

חמישה זרים של הקבוצה עזבו את ישראל, כאשר ג’יימס אדניי וקרלו ברוצ’יץ’ נשארו בארץ. מי שלא כאן הם דייויד מייקום, מתיו קוג'ו, איברהימה דראמה, יוהאן אנזי וארתור מירניאן.

מתיו קוג'ו (חג'אג' רחאל)

הפועל פתח תקווה

הקבוצה של עומר פרץ תשוב להתאמן מחר. הבשורה המעודדת: חמישה מששת הזרים נמצאים בישראל. צ’אפיוקה סונגה ואלכס מוסונדה נסעו לירדן והיו אמורים לטוס, אך הטיסה בוטלה ובשל העובדה שהירדנים לא נותנים ויזה ליותר מ-24 שעות, הם נשארו באילת וצפויים לחזור ב-48 השעות הקרובות. מארק קוסטה המריא בטיסת חילוץ שארגנה השגרירות ההונגרית, כאשר במועדון מעריכים שיחזור בקרוב ונמצאים עימו בקשר. מי שכן הם כאמור סונגה ומוסונדה, בנוסף לבוני אמיאן, קליי וממאדי דיארה.

מארק קוסטה (אורן בן חקון)

מכבי נתניה

היהלומים ישובו היום להתאמן בצהריים, כאשר ארבעה זרים נמצאים בישראל: באקארי קונאטה, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה ומתיאוס דאבו. הריברטו טבארש, וויליאן סיפריאן ופדריניו לא נמצאים בישראל ובמועדון צפויים לנסות להחזיר אותם לקראת תחילת השבוע.

מתיאוס דאבו בפעלה (חג'אג' רחאל)

עירוני קריית שמונה

הקבוצה תשוב להתאמן ביום ראשון בשפיים, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. שלושה זרים של הצפוניים, כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ’קו ואדריאן אוגריסה, הצליחו להמריא לספרד. נמניה ליוביסבלייביץ’ כן נמצא בצפון, יאו אקה באילת ואילו עלי מוסה בשארם א שייח במצרים.