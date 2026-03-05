"זה יהיה טיפשי לעזוב את פ.ס.ז' לריאל מדריד"

ויטיניה, כוכבה של פאריס סן ז'רמן, העניק ראיון נרחב בספרד ובמהלכו נשאל הפורטוגלי על האפשרות לעזוב את קבוצתו ולעבור לריאל מדריד. הקשר בן ה-26 לא היסס והשיב בצורה חדה, ואולי קצת מפתיעה: “זה יהיה טיפשי לעזוב!”. בכך, הבהיר כי אינו מתכנן לעזוב את אלופת צרפת בתקופה הקרובה.

שחקנה של אלופת צרפת המשיך להתייחס לשמועות סביב מעבר אפשרי לבלאנקוס והדגיש כי מבחינתו אין לכך היגיון מקצועי. הוא נשאל האם מעבר כזה יכול להיות צעד נכון עבורו, והסביר: “אני לא חושב שזה הדבר הטוב ביותר עבורי”. לדבריו, הוא מרגיש מצוין במועדון מעיר האורות והבהיר: “אני מרגיש מאוד טוב כאן בפאריס”.

בהמשך ויטיניה סיפר גם על האווירה במועדון הנוכחי שלו ועל החיים בפאריס. הוא נשאל על התחושות שלו ושל משפחתו בעיר והשיב בהתלהבות: “אני אוהב להיות כאן בפאריס סן ז'רמן, וגם המשפחה שלי”. בנוסף החמיא למאמן הקבוצה ואמר: “יש לנו קבוצה פנטסטית ומאמן מדהים, לואיס אנריקה”.

למרות ההתעניינות והחיזור של ריאל מדריד לאורך החודשים האחרונים, הקשר חזר ואמר כי הוא מתעלם מהשמועות ומתרכז בכדורגל. ויטיניה, שחתום בפאריס סן ז'רמן עד קיץ 2029, הסביר כי הוא מרגיש מוערך מאוד על ידי המועדון והקהל: “אני מרגיש שאנשים מעריכים אותי מאוד, ואני מרגיש שהרווחתי את האהבה הזאת”, אמר.

ויטיניה ו-ויניסיוס (IMAGO)

“סעודיה? הכפלת השכר לא תעשה אותי מאושר”

הפורטוגלי נשאל גם על האפשרות לעבור לליגה הסעודית, שם כוכבים רבים קיבלו חוזים עצומים בשנים האחרונות. ויטיניה הדגיש כי כסף אינו מה שמוביל אותו בקריירה עם תשובה כנה שלא זכורה מהרבה כדורגלנים: “בואו לא נהיה נאיביים, אני יותר מחויב לקריירה יציבה”, אמר והוסיף: “אני כבר מרוויח טוב מאוד באירופה, והכפלה או שילוש של השכר לא יעשו אותי מאושר יותר”.

בנוסף, התבקש הקשר להתייחס למעמדו בין הקשרים הטובים בעולם. ויטיניה בחר להשיב בצניעות וטען כי אינו אוהב להגדיר את עצמו כטוב ביותר: “אני לא אוהב להגיד על עצמי את זה, זה נשמע יהיר”. הוא כן הוסיף בביטחון: “אני יודע שאני חלק מהרשימה הזאת”.

לבסוף התייחס גם לשחקנים שהוא מעריך במיוחד בעמדה שלו. ויטיניה החמיא לפדרי מברצלונה: “הוא קסום, זה מרהיב לראות אותו משחק”. בנוסף ציין גם את ז'ואאו נבש ואת ברונו פרננדש, וסיכם בחיוך: “אני מוסיף גם אותם, יחד איתי, אנחנו יכולים לשחק עם ארבעה”.