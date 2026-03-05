היעד: שליגות העל והלאומית יחזרו ב-20 במרץ

מנהלת ליגות הכדורגל הציבה לעצמה מטרה להחזיר לפעילות את ליגת העל והליגה הלאומית בעוד כשבועיים, בסוף השבוע של ה-20 וה-21 במרץ. בשלב הראשון, המשחקים צפויים להתקיים ללא קהל.

לאחר שפיקוד העורף אישר את חזרת האימונים החל מהיום (חמישי), יו"ר המנהלת ארז כלפון מתכוון לפנות לפיקוד העורף בתחילת השבוע הבא. הפנייה נועדה לוודא כי התנאים הביטחוניים אכן מאפשרים את חזרת המשחקים בהתאם לנהלים השונים, בשלב ראשון ללא קהל, כפי שהיה נהוג במהלך תקופת "חרבות ברזל".

כל האצטדיונים של הליגות המקצועניות מאושרים למשחק מבחינת דרישות פיקוד העורף, כאשר המתווה שסגור עוד ממלחמת “חרבות ברזל”, בליגת העל יוכלו להיות נוכחיים במשחק 210 אנשים, ובליגה הלאומית יוכלו להיות נוכחיים 150 אנשים.

ארז כלפון (רדאד ג'בארה)

המטרה: לתת שבועיים התארגנות

במנהלת מעוניינים להעניק לקבוצות פרק זמן של שבועיים להתארגנות, זאת במטרה לאפשר להן להיערך לוגיסטית ולהחזיר את השחקנים הזרים לישראל. יחד עם זאת, במידה שיישמר שקט ביטחוני בלתי צפוי, תישקל האפשרות להקדים את חזרת הליגות לפעילות, אם כי כרגע מדובר בתרחיש שסיכוייו נמוכים.

בימים הקרובים תגבש המנהלת, בתיאום ובאישור פיקוד העורף, את תוכנית העבודה המלאה לחזרת הכדורגל הישראלי לשגרה.