יום חמישי, 05.03.2026 שעה 09:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

היעד: שליגות העל והלאומית יחזרו ב-20 במרץ

במנהלת שואפים בכפוף למצב שהכדורגל ישוב לפעילות בעוד שבועיים, תחילה ללא קהל. המטרה: לאפשר לקבוצות היערכות והחזרת זרים. בראשון: פנייה לפקע"ר

|
אנאס מחאמיד מול גיל כהן (רדאד ג'בארה)
אנאס מחאמיד מול גיל כהן (רדאד ג'בארה)

מנהלת ליגות הכדורגל הציבה לעצמה מטרה להחזיר לפעילות את ליגת העל והליגה הלאומית בעוד כשבועיים, בסוף השבוע של ה-20 וה-21 במרץ. בשלב הראשון, המשחקים צפויים להתקיים ללא קהל.

לאחר שפיקוד העורף אישר את חזרת האימונים החל מהיום (חמישי), יו"ר המנהלת ארז כלפון מתכוון לפנות לפיקוד העורף בתחילת השבוע הבא. הפנייה נועדה לוודא כי התנאים הביטחוניים אכן מאפשרים את חזרת המשחקים בהתאם לנהלים השונים, בשלב ראשון ללא קהל,  כפי שהיה נהוג במהלך תקופת "חרבות ברזל".

כל האצטדיונים של הליגות המקצועניות מאושרים למשחק מבחינת דרישות פיקוד העורף, כאשר המתווה שסגור עוד ממלחמת “חרבות ברזל”, בליגת העל יוכלו להיות נוכחיים במשחק 210 אנשים, ובליגה הלאומית יוכלו להיות נוכחיים 150 אנשים.

ארז כלפון (רדאד גארז כלפון (רדאד ג'בארה)

המטרה: לתת שבועיים התארגנות

במנהלת מעוניינים להעניק לקבוצות פרק זמן של שבועיים להתארגנות, זאת במטרה לאפשר להן להיערך לוגיסטית ולהחזיר את השחקנים הזרים לישראל. יחד עם זאת, במידה שיישמר שקט ביטחוני בלתי צפוי, תישקל האפשרות להקדים את חזרת הליגות לפעילות, אם כי כרגע מדובר בתרחיש שסיכוייו נמוכים.

בימים הקרובים תגבש המנהלת, בתיאום ובאישור פיקוד העורף, את תוכנית העבודה המלאה לחזרת הכדורגל הישראלי לשגרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */